Сборная Узбекистана завершила Олимпиаду с 13 медалями

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа в Рио-де-Жанейро завершились 31-е Летние Олимпийские игры, по итогам которых сборная Узбекистана завоевала 13 медалей - 4 золотых, 2 серебряных, 7 бронзовых, из них 2 "золота" и 2 "бронзы" в заключительный день Игр.

Награды высшего достоинства принесли в копилку сборной боксеры Фазлиддин Гаибназаров в весовой категории 64 кг и Шахобиддин Зоиров в весовой категории 52 кг.

На пути к победе Фазлиддин Гаибназаров в предварительных соревнованиях "прошел" Диваля Джаламу Малонгу из Конго и Маноя Кумара из Индии, в четвертьфинале победил Гэри Рассела из США, в полуфинале одолел Виталия Дунайцева из России, а в решающей схватке вырвал победу у Коллазо Сотомайора из Азербайджана.

В борьбе за звание олимпийского чемпиона Шахобиддин Зоиров одолел в предварительных соревнованиях ирландца Эммета Брендана Ирвина, Антонио Варгаса из США, в четвертьфинале одержал верх над Элвином Мамишзада из Азербайджана, в полуфинале победил Йоэеля Сегундо Финола из Венесуэлы, а в заключительном поединке "в сухую" побил Мишу Алояна из России.

Бронзовыми призерами в последних день Олимпиады-2016 стали борцы в вольном стиле Ихтиер Наврузов (65 кг) и Магомед Ибрагимов (97 кг).

Таким образом, узбекские атлеты заняли 21-е место в общекомандном зачете.

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