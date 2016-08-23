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В Узбекистане повысили зарплаты и социальные выплаты
23.08.2016 10:20

ТАШКЕНТ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий", в соответствии с которым в Республике увеличены размеры минимальной оплаты труда, а также выплат по социальной поддержке граждан.

В тексте указа говорится:

"В целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни населения, усиления социальной поддержки граждан республики:

1.Повысить с 1 октября 2016 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем в 1,15 раза.

2. Установить с 1 октября 2016 года на территории Республики Узбекистан минимальные размеры:

  • заработной платы – 149 775 сумов в месяц;
  • пенсии по возрасту – 292 940 сумов в месяц;
  • пособия инвалидам с детства в размере 292 940 сумов в месяц;
  • пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 179 755 сумов в месяц.

3. Определить, что все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 1 октября 2016 года от определенного настоящим Указом размера минимальной заработной платы.

4. Министерству финансов совместно с Министерством труда Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента, организациями и учреждениями, финансируемыми из Государственного бюджета, обеспечить своевременный пересчет размеров пенсий, стипендий и должностных окладов работников бюджетных учреждений и организаций исходя из положений настоящего Указа.

5. Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Хозрасчетным предприятиям и организациям производить с 1 октября 2016 года повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, установленной настоящим Указом, за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

6. Признать с 1 октября 2016 года утратившим силу, за исключением пункта 6, Указ Президента Республики Узбекистан от 26 августа 2015 года №УП-4751.

7. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.".

УЗИНФОРМ

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