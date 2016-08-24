



В Узбекистане вручили орден "Золотая звезда"



ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о присвоении звания "Ўзбекистон Қаҳрамони" ("Герой Узбекистана") и вручении медали "Олтин юлдуз" ("Золотая звезда") ряду граждан страны. Награждение приурочено к приближающемуся празднованию 25-летия государственной независимости Республики. В соответствии с указом за выдающиеся заслуги перед государством и народом в деле укрепления независимости нашей Родины, упрочения ее международного авторитета, успешного осуществления реформ, за многолетний и самоотверженный труд в производственной и социальной сферах, а также большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма и преданности идеям независимости присвоить звание "Ўзбекистон Қаҳрамони" с вручением высшего знака – медали "Олтин юлдуз": Курбанову Равшанбеку Давлетовичу – директору акционерного общества "Республиканский специализированный центр кардиологии"

Ражабову Шарипбою – руководителю фермерского хозяйства "Боғот" Багатского района, Хорезмская область

Умматову Эркину Рахмановичу – заместителю начальника дирекции по капитальному строительству акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари" – начальнику строительства электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен-Пап"

Шараповой Мухаббат Араповне – учителю математики специализированной школы-интерната №2 города Карши, Кашкадарьинская область. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи