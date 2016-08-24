В Узбекистане готовят подарки олимпийцам

В Узбекистане готовят подарки олимпийцам24.08.2016 12:24
ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал распоряжение "О премировании победителей и призеров 31-х летних Олимпийских игр в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)", в соответствии с которым членам национальной сборной, завоевавшим медали на Олимпиаде в Рио, будут вручены денежные премии.
Документом предписывается за активное участие в пропаганде развития физической культуры и спорта, а также олимпийского движения среди молодежи страны, высокое спортивное мастерство и мужество, проявленные на XXXI летних Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), большой вклад в повышение престижа и авторитета Узбекистана на международной спортивной арене и в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2016 года № ПП-2558:
1. Премировать единовременным денежным вознаграждением следующих спортсменов, завоевавших:
золотую медаль - по 200 000 долларов США:
- Нурудинова Руслана Шамильевича – члена сборной команды по тяжелой атлетике;
- Дусматова Хасанбоя Марфжон угли – члена сборной команды по боксу;
- Зоирова Шахобидина Шокировича – члена сборной команды по боксу;
- Гаибназарова Фазлиддина Хасанбаевича – члена сборной команды по боксу;
серебряную медаль - по 100 000 долларов США:
- Гиясова Шахрама Джамшедовича – члена сборной команды по боксу;
- Меликузиева Бектемира Рузматжон угли – члена сборной команды по боксу;
бронзовую медаль - по 75 000 долларов США:
- Ахмадалиева Муроджона Кахор угли – члена сборной команды по боксу;
- Тулаганова Рустама Тулкин угли – члена сборной команды по боксу;
- Собирова Ришода Рашидовича – члена сборной команды по дзюдо;
- Урозбоева Диёрбека Бахтиёр угли – члена сборной команды по дзюдо;
- Тасмурадова Елмурата Зулипхар-ули – члена сборной команды по греко-римской борьбе;
- Наврузова Ихтиёра Каримовича – члена сборной команды по вольной борьбе;
- Ибрагимова Магомеда Идрисовича – члена сборной команды по вольной борьбе.
2. Установить, что выплата денежных премий производится Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в иностранной валюте – долларах США с депозитных валютных счетов, открываемых в установленном порядке в банке для физических лиц, без взимания налогов.
3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить своевременное выделение необходимых денежных средств на эти цели, а Центральному банку Республики Узбекистан совместно с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан осуществить в установленном порядке конвертацию выделяемых средств по заявкам Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.
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