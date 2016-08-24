В Узбекистане готовят подарки олимпийцам

ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал распоряжение "О премировании победителей и призеров 31-х летних Олимпийских игр в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)", в соответствии с которым членам национальной сборной, завоевавшим медали на Олимпиаде в Рио, будут вручены денежные премии.

Документом предписывается за активное участие в пропаганде развития физической культуры и спорта, а также олимпийского движения среди молодежи страны, высокое спортивное мастерство и мужество, проявленные на XXXI летних Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), большой вклад в повышение престижа и авторитета Узбекистана на международной спортивной арене и в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2016 года № ПП-2558:



1. Премировать единовременным денежным вознаграждением следующих спортсменов, завоевавших:



золотую медаль - по 200 000 долларов США:

Нурудинова Руслана Шамильевича – члена сборной команды по тяжелой атлетике;

Дусматова Хасанбоя Марфжон угли – члена сборной команды по боксу;

Зоирова Шахобидина Шокировича – члена сборной команды по боксу;

Гаибназарова Фазлиддина Хасанбаевича – члена сборной команды по боксу;

серебряную медаль - по 100 000 долларов США:

Гиясова Шахрама Джамшедовича – члена сборной команды по боксу;

Меликузиева Бектемира Рузматжон угли – члена сборной команды по боксу;

бронзовую медаль - по 75 000 долларов США:

Ахмадалиева Муроджона Кахор угли – члена сборной команды по боксу;

Тулаганова Рустама Тулкин угли – члена сборной команды по боксу;

Собирова Ришода Рашидовича – члена сборной команды по дзюдо;

Урозбоева Диёрбека Бахтиёр угли – члена сборной команды по дзюдо;

Тасмурадова Елмурата Зулипхар-ули – члена сборной команды по греко-римской борьбе;

Наврузова Ихтиёра Каримовича – члена сборной команды по вольной борьбе;

Ибрагимова Магомеда Идрисовича – члена сборной команды по вольной борьбе.

2. Установить, что выплата денежных премий производится Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в иностранной валюте – долларах США с депозитных валютных счетов, открываемых в установленном порядке в банке для физических лиц, без взимания налогов.



3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить своевременное выделение необходимых денежных средств на эти цели, а Центральному банку Республики Узбекистан совместно с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан осуществить в установленном порядке конвертацию выделяемых средств по заявкам Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

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