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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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 31.2% (348)  - Нейтрально
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 8.1% (90)  - Отрицательно
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В Узбекистане готовят подарки олимпийцам
24.08.2016 12:24

ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал распоряжение "О премировании победителей и призеров 31-х летних Олимпийских игр в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)", в соответствии с которым членам национальной сборной, завоевавшим медали на Олимпиаде в Рио, будут вручены денежные премии.

Документом предписывается за активное участие в пропаганде развития физической культуры и спорта, а также олимпийского движения среди молодежи страны, высокое спортивное мастерство и мужество, проявленные на XXXI летних Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), большой вклад в повышение престижа и авторитета Узбекистана на международной спортивной арене и в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2016 года № ПП-2558:

1. Премировать единовременным денежным вознаграждением следующих спортсменов, завоевавших:

золотую медаль - по 200 000 долларов США:

  • Нурудинова Руслана Шамильевича – члена сборной команды по тяжелой атлетике;
  • Дусматова Хасанбоя Марфжон угли – члена сборной команды по боксу;
  • Зоирова Шахобидина Шокировича – члена сборной команды по боксу;
  • Гаибназарова Фазлиддина Хасанбаевича – члена сборной команды по боксу;

серебряную медаль - по 100 000 долларов США:

  • Гиясова Шахрама Джамшедовича – члена сборной команды по боксу;
  • Меликузиева Бектемира Рузматжон угли – члена сборной команды по боксу;

бронзовую медаль - по 75 000 долларов США:

  • Ахмадалиева Муроджона Кахор угли – члена сборной команды по боксу;
  • Тулаганова Рустама Тулкин угли – члена сборной команды по боксу;
  • Собирова Ришода Рашидовича – члена сборной команды по дзюдо;
  • Урозбоева Диёрбека Бахтиёр угли – члена сборной команды по дзюдо;
  • Тасмурадова Елмурата Зулипхар-ули – члена сборной команды по греко-римской борьбе;
  • Наврузова Ихтиёра Каримовича – члена сборной команды по вольной борьбе;
  • Ибрагимова Магомеда Идрисовича – члена сборной команды по вольной борьбе.

2. Установить, что выплата денежных премий производится Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в иностранной валюте – долларах США с депозитных валютных счетов, открываемых в установленном порядке в банке для физических лиц, без взимания налогов.

3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить своевременное выделение необходимых денежных средств на эти цели, а Центральному банку Республики Узбекистан совместно с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан осуществить в установленном порядке конвертацию выделяемых средств по заявкам Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

УЗИНФОРМ

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