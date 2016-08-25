Деятели культурно-гуманитарной сферы Узбекистана представлены к госнаградам

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 25-й годовщиной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, СМИ и других социальных сфер", изданный в связи с приближающимся празднованием 25-летия национальной независимости страны.

Указом предписывается за весомый вклад в укрепление независимости Родины, развитие национальной идеи, возрождение духовности, повышение самосознания народа, за яркий талант и творчество, научную деятельность, самоотверженный труд, воспитание гармонично развитого поколения в духе любви к Родине и народу, верности идеям независимости и активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания и наградить орденами:



"Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан"

Фахрутдинову Зайнутдину Рамзиевичу - доценту Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику-живописцу

Слониму Андрею Евсеевичу - режиссеру-постановщику Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

"Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан"

Валиеву Уйгуну Вахидовичу - профессору кафедры "Фотоника" Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

"Узбекистон ифтихори"

Гаибназарову Фазлиддину Хасанбаевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Гиясову Шахраму Джамшедовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Дусматову Хасанбою Марфжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Зоирову Шахобидину Шокировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Меликузиеву Бектемиру Рузматжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

"Народный артист Республики Узбекистан"

Ашуровой Зухре Джураевне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра

Закировой Гавхар Акмаловне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра

Шарипову Абибулле Нагметовичу - главному балетмейстеру Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха

"Народный бахши Республики Узбекистан"

Хужамбердиеву Шодмону Эгамбердиевичу - специалисту центра культуры и досуга населения Шерабадского района Сурхандарьинской области, бахши

"Народный писатель Республики Узбекистан"

Аъзамову Эркину Нормаматовичу - главному редактору журнала "Тафаккур"

"Народный мастер Республики Узбекистан"

Абдиеву Олиму Джабборовичу - реставратору Бухарского специального научно-реставрационного производственного управления

Ганиеву Закиру Вахабовичу - мастеру резьбы по дереву предприятия мастеров народного искусства "Устазода"

Исматиллаеву Холмахамату - члену Самаркандского областного управления объединения "Хунарманд", мастеру-гончару

"Народный поэт Республики Узбекистан"

Сидиковой Энахон Абдурахимовне - руководителю Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана

"Народный учитель Республики Узбекистан"

Солиевой Хури Мелиходжаевне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 16 Уртачирчикского района Ташкентской области

"Заслуженный артист Республики Узбекистан"

Алиеву Рихсибою Усмоновичу - актеру киностудии "Узбекфильм"

Бекмуратову Азату Жаксимбаевичу - актеру Государственного молодежного театра Узбекистана

Болтабоевой Маъсумахон Носировне - солистке оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Борчанинову Кириллу Валерьевичу - солисту оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Гафуровой Сайёре Акмаловне - артистке Национального симфонического оркестра Объединения коллективов Национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана

Мадмусаевой Милене Орифжоновне - солистке эстрадного объединения "Узбекнаво"

Мустафаевой Раъно Каршиевне - вокалистке Кашкадарьинского областного театра музыкальной драмы

Нишанову Баходиру Исановичу - актеру Государственного театра юного зрителя Узбекистана

Пирматовой Нодире Йигиталиевне - старшему преподавателю кафедры традиционного исполнительства Государственной консерватории Узбекистана, певице

Рахматуллаеву Улугбеку Ибрагимовичу - солисту эстрадного объединения "Узбекнаво"

Хакимовой Мехри Абдукадировне - актрисе Самаркандского областного театра музыкальной драмы

Шорахметовой Нигине Аманбаевне - артистке ансамбля танца "Сабо"

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

Джуманову Исактаю - доценту кафедры сценической речи Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Журабековой Одине Хуршидовне - преподавателю специального предмета Учкуприкского промышленного профессионального колледжа Ферганской области

Мухиддинову Муслихиддину Кутбиддиновичу - профессору кафедры узбекского языка и литературы Самаркандского государственного университета

Фазилову Абдурахмону Рахимовичу - председателю общества болельщиков Федерации футбола Узбекистана

Эргашевой Нодире Косимовне - учителю родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №15 Сардобского района Сырдарьинской области

"Заслуженный журналист Республики Узбекистан"

Давлетовой Саиде Салиевне - заместителю главного редактора редакции "Ахборот" телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Каримбекову Кобилбеку Тухтабековичу - специалисту-консультанту редакции духовно-воспитательных программ телеканала "Махалла" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Мусаевой Гулбахор Журакуловне - главному редактору Кашкадарьинской областной телерадиокомпании – руководителю группы телевидения

"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"

Акрамову Адхаму Ташпулатовичу - режиссеру Ферганского областного театра музыкальной драмы

Аминджанову Нурдинжану - ведущему методисту Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы

Атабаеву Закиржону Жуманазаровичу - звукорежиссеру Молодежного симфонического оркестра Узбекистана

Атабаеву Шодмонбеку Эргашевичу - члену Союза писателей Узбекистана, писателю

Гулзаровой Инессе Сергеевне - доценту кафедры музыкальной истории и критики Государственной консерватории Узбекистана

Зупарову Тохтамурату Усмановичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, мастеру по изготовлению народных музыкальных инструментов

Ибадуллаевой Гавхар Иноятовне - руководителю Хорезмского областного отделения Союза писателей Узбекистана

Иргашеву Муртазе Худайбердиевичу - доценту Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику-живописцу

Матимуратову Сагинбаю Ембергеновичу - художественному руководителю Каракалпакского ансамбля песни и танца Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана

Матниязовой Рохиле Худайбергановне - режиссеру-постановщику Хорезмского областного театра кукол

Мусурмонову Рустаму Равшановичу - члену Союза писателей Узбекистана, поэту

Рахмоновой Саломат Фармановне - балетмейстеру художественного коллектива "Бухоро гузаллари"

Рахимову Эгамберди Шаматовичу - актеру киностудии "Узбекфильм"

Юлдашеву Абдикаюму Тургунбаевичу - заместителю главного редактора газеты "Адолат", писателю

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"

Бобомуродову Абдухакиму Эгамуродовичу - заведующему детским отделением Тайлакского районного медицинского объединения Самаркандской области

Девятову Андрею Васильевичу - главному научному сотруднику хирургического отделения Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова

Каландаровой Амине Нуруллаевне - директору Нукусского центра "Скрининг матери и ребенка"

Назарову Улугбеку Халмуратовичу - детскому хирургу Сырдарьинского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

Шеку Александру Борисовичу - заместителю директора по научной работе Республиканского специализированного центра кардиологии

Эргашеву Хакимжону Холматовичу - заведующему ортопедическим отделением Ферганского областного детского многопрофильного медицинского центра

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

Арсланову Шухрату Арслан угли - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по каратэ

Ахмедову Маруфжону Кодировичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Израилбековой Зарине Батировне - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике

Рузиахунову Рахматжону Турсуновичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Тойгонбаеву Зиятдинбеку Курманбековичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Усманову Жахангиру Мирабраровичу - заместителю председателя Ассоциации мини-футбола Узбекистана

Хидоятову Эшпулату Иркиновичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе

Якубову Абдурауфу Саттаровичу - директору детско-юношеской спортивной школы города Чирчика Ташкентской области

"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан"

Ахмадалиеву Муроджону Кахор угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Ибрагимову Магомеду Идрисовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе

Наврузову Ихтиёру Каримовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе

Тулаганову Рустаму Тулкин угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Урозбоеву Диёрбеку Бахтиёр угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

Умаровой Дилфузе Исмаиловне - учителю химии и биологии средней общеобразовательной школы № 1 Джалалкудукского района Андижанской области

Эркабоевой Завре Кайтаровне - учителю математики средней общеобразовательной школы № 34 Кошрабадского района Самаркандской области

орденом "Эл-юрт хурмати"

Нурудинова Руслана Шамильевича - члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

Собирова Ришода Рашидовича - члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

Аннакличеву Гулистан Ахмедовну - главного редактора газеты "Коракалпогистон тонги"

Камилова Эркинбоя - актера Узбекского Национального академического драматического театра

орденом "Мехнат шухрати"

Азамова Абдуллу - члена Союза писателей Узбекистана, литературоведа

Ахмедова Баходира Хайитбаевича - заведующего отделением анестезиологии и реанимации Хазараспского районного медицинского объединения Хорезмской области

Зульпанова Икрамжана Муминовича - главного мастера Гулистанского строительного профессионального колледжа Сырдарьинской области

Ихтиярову Марям - вокалистку Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими

Камилову Умиду Кабировну - заместителя директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации

Касимову Шахназу Шаюсуповну - директора средней общеобразовательной школы № 20 Шайхантахурского района города Ташкента

Кенжабаева Камчибека - члена Союза писателей Узбекистана, писателя

Курбанова Марата Галиевича - главного тренера национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Махмудова Шахрилло Шариповича - первого заместителя председателя Федерации тяжелой атлетики Узбекистана

Назирова Феруза Гафуровича - директора Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова

Панкратова Сергея Анатольевича - начальника управления информационно-коммуникационных технологий Национального информационного агентства Узбекистана – УзА

Сатторову Насибу Пардаевну - преподавателя Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В.Успенского, певицу

Таджиходжаева Тулягана - члена Творческого объединения художников Узбекистана, скульптора

Тасмурадова Елмурата Зулипхар-ули - члена национальной сборной команды Узбекистана по греко-римской борьбе

Ташматова Шерзода Рихсибаевича - первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана

Турдиева Фархода Каримовича - вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана

Умурзокову Хуснору Худдиевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Бурибек" Алатского районного медицинского объединения Бухарской области

Хаитова Муминджана Салиховича - начальника смены службы подготовки и передачи в эфир информационных программ Ташкентского телецентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Хакимова Гуламжана Гафуровича - председателя профсоюзного комитета издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"

Шерова Абдуллу - члена Союза писателей Узбекистана, поэта

Якубжанова Фазлиддина - главного дирижера Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Каландарова Дониёра - директора специализированной средней общеобразовательной школы № 78 Бахмальского района Джизакской области.

За весомый вклад в работу по воспитанию гармонично развитого молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, на основе принципов здорового образа жизни наградить:



орденом "Соглом авлод учун" II степени

Зарипову Ёркин Сабуровну - главного педиатра Ходжейлийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан

Рашидову Гузал Ибрагимовну - педиатра центральной многопрофильной поликлиники Каршинского района Кашкадарьинской области

Хамидову Наиму Набиевну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" № 2 города Ташкента

орденом "Дустлик"

Азимова Хасана Гафуровича - музыканта ансамбля песни и танца "Узбекистон" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана

Вахабова Исмаилжона - народного хофиза Узбекистана, пенсионера

Вахабова Исрaилжона - народного хофиза Узбекистана, пенсионера

Жирнова Владимира Николаевича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, фотохудожника

Кадирову Лолу Абдувалиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы № 302 Юнусабадского района города Ташкента

Казакова Эгамбергана - директора специализированной средней общеобразовательной школы-интерната № 45 Ургенчского района Хорезмской области

Касимова Ойбека Омиловича - генерального секретаря Национального олимпийского комитета Узбекистана

Ким Светлану Алексеевну - артистку балета Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана

Мамедову Гулбахор Мусаевну - артистку Каттакурганского городского драматического театра

Мусурманова Урунбая - главного инженера инженерно-технической группы Самаркандской областной телерадиокомпании

Нарзиева Аълама Наимовича - ответственного секретаря газеты "Овози тожик"

Раджапову Бибисару - заместителя председателя Ташкентского городского Туркменского культурного центра

Халилову Ойгул Темировну - преподавателя Каршинского колледжа искусств

Шавердову Елену Ивановну - члена правления Русского культурного центра Узбекистана

Штурбабина Андрея Анатольевича - главного тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Юсупова Зокиржона Мамажоновича - главного редактора творческо-редакционной группы Андижанской областной телерадиокомпании

Якубова Нигмата - члена Союза писателей Узбекистана, пенсионера

Ярбекова Эрназара Холмурзаевича - старшего преподавателя кафедры музыкального, драматического искусства театра и кино Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

За активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в нашей стране, плодотворный труд, вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям наградить:



медалью "Шухрат"

Абдуллаева Анорбоя Ачиловича - заведующего отделением скорой медицинской помощи Булунгурского районного медицинского объединения Самаркандской области

Абдуллаева Собиржона Хамидовича - артиста Объединения коллективов Национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана

Абдуллаеву Наргизу Тахировну - актрису киностудии "Узбекфильм"

Адилову Комолу Каримхановну - главного редактора телеканала "Болажон" телерадиоканала "Ёшлар" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Акрамову Насибу Раимджановну - переплетчицу издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"

Алланазарова Зинатдина Куатбаевича - телеоператора Нукусского телерадиоцентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Атамухамедова Акбара Хамидовича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"

Ахмадалиеву Латифу Хасанбоевну - заведующую отделом истории краеведческого музея Наманганской области

Бабатаеву Райхан Уктемовну - заместителя ответственного секретаря газеты "Нурлы жол"

Бегимкулова Ойбека Худайкуловича -руководителя Джизакского областного отделения творческого объединения "Тасвирий ойна"

Бекниязова Базарбая Курбанбаевича - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа железнодорожного транспорта

Бутаева Фарруха Фуркатовича - редактора отдела газеты "Халк сузи"

Галашову Ирину Михайловну - старшего тренера по плаванию Республиканской специализированной школы олимпийского резерва по водным видам спорта

Джураеву Зулхумар Абдурахмановну - члена объединения "Хунарманд", гончара

Досбергенову Генжегул Оразбаевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Маденият" Караузякского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан

Дулиеву Мухаббат Турсунбоевну - старшего научного сотрудника отдела искусств краеведческого музея Джизакской области

Ерназарова Бекназара - ответственного секретаря Союза писателей Каракалпакстана, детского поэта

Жураеву Гулчехру Холбоевну - санитарку-няню Зааминского дома-интерната для инвалидов "Мурувват" Джизакской области

Зиявитдинова Жамолитдина Фазлитдиновича - старшего научного сотрудника Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан

Изимбетова Расула Кайруллаевича - артиста Каракалпакского государственного национального фольклорного ансамбля "Айкулаш жулдузлари"

Иргашеву Саиду Джалиловну - старшего преподавателя кафедры лингвистики и английской литературы Узбекского государственного университета мировых языков

Исмаилова Ажиниёза Ембергеновича - директора Дворца культуры Каракалпакского государственного университета

Кадирова Фархода Шухратовича - музыканта ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана

Кадирову Зулайху Раимовну - заведующую лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан

Кадирханова Расулхана Сайбурхановича - артиста хора Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими

Камилову Дано Абдуазимовну - начальника переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма

Кариева Гайрата Маратовича - директора Республиканского научного центра нейрохирургии

Ливерко Ирину Владимировну - заместителя директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии

Мадумарова Умиджона Усмановича - заведующего сельским врачебным пунктом Бувайдинского районного медицинского объединения Ферганской области

Мамаджанову Махпиратхон - режиссера народного театра "Асака" при центре культуры и досуга населения Асакинского района Андижанской области

Марданову Гавхар - заведующую отделом Республиканской центральной библиотеки для незрячих

Махкамову Ироду Тургунбаевну - машиниста переплетного цеха издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"

Мирзамову Санобар Махмудовну - преподавателя кафедры узбекских народных инструментов Наманганского колледжа искусств

Мукумова Зокиржона Султоновича - учителя информатики средней общеобразовательной школы № 1 Гиждуванского района Бухарской области

Набиходжаева Шерзода Дилшодовича - солиста ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Нажмединову Шахнозу Муратовну - воспитателя Дома "Мехрибонлик" № 12 города Коканда Ферганской области

Насимхонову Саиду Сайдахмадовну - руководителя Чустского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности

Нурбекову Гулназ Азатовну - старшего редактора главной редакции музыкально-развлекательных программ телерадиоканала "Коракалпогистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Пардаеву Базоргул Юлдошевну - преподавателя специального предмета Джамбайского профессионального колледжа бытового обслуживания Самаркандской области

Пирназарову Дилором Кулдашевну - педиатра центральной многопрофильной поликлиники Нишанского района Кашкадарьинской области

Пятакову Наталью Сергеевну - артистку республиканского объединения "Узбекцирк"

Раимжонова Машхурбека Мамадалиевича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"

Рузиева Насриддина Сабриевича - музыканта камерного оркестра народных инструментов "Сугдиёна"

Саодатову Лолу Мусурмоновну - руководителя Кашкадарьинского областного отделения Республиканского центра пропаганды духовности

Сатволдиеву Хурсандой Омонбоевну - преподавателя родного языка и литературы Гулистанского колледжа искусств Сырдарьинской области

Султанову Барно Батировну - корреспондента газеты "Узбекистон адабиёти ва санъати"

Умарову Нилуфар Тураповну - преподавателя родного языка и литературы Каршинского педагогического колледжа Кашкадарьинской области

Урмонова Сарвара Турсуналиевича - заместителя главного редактора редакции фотоинформации Национального информационного агентства Узбекистана – УзА

Файзиеву Василу Солиховну - директора Государственного музея искусств Узбекистана

Халбутаева Надиржона Жанузаковича - главного редактора журнала "Ёшлик"

Халилова Абдумалика Музаффаровича - мастера производственного обучения Зарафшанского промышленного профессионального колледжа Навоийской области

Шакасимову Санобар Сабиржановну - машиниста переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистан"

Шералиеву Дурдону Хасановну - старшую медицинскую сестру сельского врачебного пункта "Обод" Нарынского районного медицинского объединения Наманганской области

Шивалдова Олега Валерьевича - заведующего сектором постановки декораций и сцен Медиацентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Шишкова Игоря Геннадьевича - тренера специализированной детско-юношеской спортивной школы по спортивным единоборствам города Навои

Шоумарову Саиду Мирзахматовну - заведующую сельским врачебным пунктом "Гулистон" Юкоричирчикского районного медицинского объединения Ташкентской области

Элмурадову Момохол - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу

Эргашева Ботиржона Юлдашевича - литературного консультанта Ташкентского областного отделения Союза писателей Узбекистана

Эрматову Ферузу Эргашевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Галаба" Сайхунабадского районного медицинского объединения Сырдарьинской области

Эрханову Насибу Абсайитовну - корреспондента газеты "Маърифат"

Юлдашеву Манзуру Мубораковну - солистку эстрадного объединения "Узбекнаво"

Хамдамова Умида Холмуродовича - режиссера киностудии "Узбекфильм".

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