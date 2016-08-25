Деятели культурно-гуманитарной сферы Узбекистана представлены к госнаградам

Деятели культурно-гуманитарной сферы Узбекистана представлены к госнаградам25.08.2016 10:42
ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 25-й годовщиной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, СМИ и других социальных сфер", изданный в связи с приближающимся празднованием 25-летия национальной независимости страны.
Указом предписывается за весомый вклад в укрепление независимости Родины, развитие национальной идеи, возрождение духовности, повышение самосознания народа, за яркий талант и творчество, научную деятельность, самоотверженный труд, воспитание гармонично развитого поколения в духе любви к Родине и народу, верности идеям независимости и активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания и наградить орденами:
"Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан"
- Фахрутдинову Зайнутдину Рамзиевичу - доценту Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику-живописцу
- Слониму Андрею Евсеевичу - режиссеру-постановщику Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
"Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан"
- Валиеву Уйгуну Вахидовичу - профессору кафедры "Фотоника" Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
"Узбекистон ифтихори"
- Гаибназарову Фазлиддину Хасанбаевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Гиясову Шахраму Джамшедовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Дусматову Хасанбою Марфжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Зоирову Шахобидину Шокировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Меликузиеву Бектемиру Рузматжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
"Народный артист Республики Узбекистан"
- Ашуровой Зухре Джураевне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра
- Закировой Гавхар Акмаловне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра
- Шарипову Абибулле Нагметовичу - главному балетмейстеру Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха
"Народный бахши Республики Узбекистан"
- Хужамбердиеву Шодмону Эгамбердиевичу - специалисту центра культуры и досуга населения Шерабадского района Сурхандарьинской области, бахши
"Народный писатель Республики Узбекистан"
- Аъзамову Эркину Нормаматовичу - главному редактору журнала "Тафаккур"
"Народный мастер Республики Узбекистан"
- Абдиеву Олиму Джабборовичу - реставратору Бухарского специального научно-реставрационного производственного управления
- Ганиеву Закиру Вахабовичу - мастеру резьбы по дереву предприятия мастеров народного искусства "Устазода"
- Исматиллаеву Холмахамату - члену Самаркандского областного управления объединения "Хунарманд", мастеру-гончару
"Народный поэт Республики Узбекистан"
- Сидиковой Энахон Абдурахимовне - руководителю Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана
"Народный учитель Республики Узбекистан"
- Солиевой Хури Мелиходжаевне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 16 Уртачирчикского района Ташкентской области
"Заслуженный артист Республики Узбекистан"
- Алиеву Рихсибою Усмоновичу - актеру киностудии "Узбекфильм"
- Бекмуратову Азату Жаксимбаевичу - актеру Государственного молодежного театра Узбекистана
- Болтабоевой Маъсумахон Носировне - солистке оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
- Борчанинову Кириллу Валерьевичу - солисту оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
- Гафуровой Сайёре Акмаловне - артистке Национального симфонического оркестра Объединения коллективов Национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана
- Мадмусаевой Милене Орифжоновне - солистке эстрадного объединения "Узбекнаво"
- Мустафаевой Раъно Каршиевне - вокалистке Кашкадарьинского областного театра музыкальной драмы
- Нишанову Баходиру Исановичу - актеру Государственного театра юного зрителя Узбекистана
- Пирматовой Нодире Йигиталиевне - старшему преподавателю кафедры традиционного исполнительства Государственной консерватории Узбекистана, певице
- Рахматуллаеву Улугбеку Ибрагимовичу - солисту эстрадного объединения "Узбекнаво"
- Хакимовой Мехри Абдукадировне - актрисе Самаркандского областного театра музыкальной драмы
- Шорахметовой Нигине Аманбаевне - артистке ансамбля танца "Сабо"
"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"
- Джуманову Исактаю - доценту кафедры сценической речи Государственного института искусств и культуры Узбекистана
- Журабековой Одине Хуршидовне - преподавателю специального предмета Учкуприкского промышленного профессионального колледжа Ферганской области
- Мухиддинову Муслихиддину Кутбиддиновичу - профессору кафедры узбекского языка и литературы Самаркандского государственного университета
- Фазилову Абдурахмону Рахимовичу - председателю общества болельщиков Федерации футбола Узбекистана
- Эргашевой Нодире Косимовне - учителю родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №15 Сардобского района Сырдарьинской области
"Заслуженный журналист Республики Узбекистан"
- Давлетовой Саиде Салиевне - заместителю главного редактора редакции "Ахборот" телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Каримбекову Кобилбеку Тухтабековичу - специалисту-консультанту редакции духовно-воспитательных программ телеканала "Махалла" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Мусаевой Гулбахор Журакуловне - главному редактору Кашкадарьинской областной телерадиокомпании – руководителю группы телевидения
"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"
- Акрамову Адхаму Ташпулатовичу - режиссеру Ферганского областного театра музыкальной драмы
- Аминджанову Нурдинжану - ведущему методисту Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы
- Атабаеву Закиржону Жуманазаровичу - звукорежиссеру Молодежного симфонического оркестра Узбекистана
- Атабаеву Шодмонбеку Эргашевичу - члену Союза писателей Узбекистана, писателю
- Гулзаровой Инессе Сергеевне - доценту кафедры музыкальной истории и критики Государственной консерватории Узбекистана
- Зупарову Тохтамурату Усмановичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, мастеру по изготовлению народных музыкальных инструментов
- Ибадуллаевой Гавхар Иноятовне - руководителю Хорезмского областного отделения Союза писателей Узбекистана
- Иргашеву Муртазе Худайбердиевичу - доценту Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику-живописцу
- Матимуратову Сагинбаю Ембергеновичу - художественному руководителю Каракалпакского ансамбля песни и танца Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
- Матниязовой Рохиле Худайбергановне - режиссеру-постановщику Хорезмского областного театра кукол
- Мусурмонову Рустаму Равшановичу - члену Союза писателей Узбекистана, поэту
- Рахмоновой Саломат Фармановне - балетмейстеру художественного коллектива "Бухоро гузаллари"
- Рахимову Эгамберди Шаматовичу - актеру киностудии "Узбекфильм"
- Юлдашеву Абдикаюму Тургунбаевичу - заместителю главного редактора газеты "Адолат", писателю
"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"
- Бобомуродову Абдухакиму Эгамуродовичу - заведующему детским отделением Тайлакского районного медицинского объединения Самаркандской области
- Девятову Андрею Васильевичу - главному научному сотруднику хирургического отделения Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова
- Каландаровой Амине Нуруллаевне - директору Нукусского центра "Скрининг матери и ребенка"
- Назарову Улугбеку Халмуратовичу - детскому хирургу Сырдарьинского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
- Шеку Александру Борисовичу - заместителю директора по научной работе Республиканского специализированного центра кардиологии
- Эргашеву Хакимжону Холматовичу - заведующему ортопедическим отделением Ферганского областного детского многопрофильного медицинского центра
"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"
- Арсланову Шухрату Арслан угли - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по каратэ
- Ахмедову Маруфжону Кодировичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Израилбековой Зарине Батировне - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике
- Рузиахунову Рахматжону Турсуновичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Тойгонбаеву Зиятдинбеку Курманбековичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Усманову Жахангиру Мирабраровичу - заместителю председателя Ассоциации мини-футбола Узбекистана
- Хидоятову Эшпулату Иркиновичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
- Якубову Абдурауфу Саттаровичу - директору детско-юношеской спортивной школы города Чирчика Ташкентской области
"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан"
- Ахмадалиеву Муроджону Кахор угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Ибрагимову Магомеду Идрисовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
- Наврузову Ихтиёру Каримовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
- Тулаганову Рустаму Тулкин угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Урозбоеву Диёрбеку Бахтиёр угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"
- Умаровой Дилфузе Исмаиловне - учителю химии и биологии средней общеобразовательной школы № 1 Джалалкудукского района Андижанской области
- Эркабоевой Завре Кайтаровне - учителю математики средней общеобразовательной школы № 34 Кошрабадского района Самаркандской области
орденом "Эл-юрт хурмати"
- Нурудинова Руслана Шамильевича - члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
- Собирова Ришода Рашидовича - члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
- Аннакличеву Гулистан Ахмедовну - главного редактора газеты "Коракалпогистон тонги"
- Камилова Эркинбоя - актера Узбекского Национального академического драматического театра
орденом "Мехнат шухрати"
- Азамова Абдуллу - члена Союза писателей Узбекистана, литературоведа
- Ахмедова Баходира Хайитбаевича - заведующего отделением анестезиологии и реанимации Хазараспского районного медицинского объединения Хорезмской области
- Зульпанова Икрамжана Муминовича - главного мастера Гулистанского строительного профессионального колледжа Сырдарьинской области
- Ихтиярову Марям - вокалистку Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими
- Камилову Умиду Кабировну - заместителя директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации
- Касимову Шахназу Шаюсуповну - директора средней общеобразовательной школы № 20 Шайхантахурского района города Ташкента
- Кенжабаева Камчибека - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
- Курбанова Марата Галиевича - главного тренера национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Махмудова Шахрилло Шариповича - первого заместителя председателя Федерации тяжелой атлетики Узбекистана
- Назирова Феруза Гафуровича - директора Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова
- Панкратова Сергея Анатольевича - начальника управления информационно-коммуникационных технологий Национального информационного агентства Узбекистана – УзА
- Сатторову Насибу Пардаевну - преподавателя Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В.Успенского, певицу
- Таджиходжаева Тулягана - члена Творческого объединения художников Узбекистана, скульптора
- Тасмурадова Елмурата Зулипхар-ули - члена национальной сборной команды Узбекистана по греко-римской борьбе
- Ташматова Шерзода Рихсибаевича - первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана
- Турдиева Фархода Каримовича - вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана
- Умурзокову Хуснору Худдиевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Бурибек" Алатского районного медицинского объединения Бухарской области
- Хаитова Муминджана Салиховича - начальника смены службы подготовки и передачи в эфир информационных программ Ташкентского телецентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Хакимова Гуламжана Гафуровича - председателя профсоюзного комитета издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
- Шерова Абдуллу - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
- Якубжанова Фазлиддина - главного дирижера Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
- Каландарова Дониёра - директора специализированной средней общеобразовательной школы № 78 Бахмальского района Джизакской области.
За весомый вклад в работу по воспитанию гармонично развитого молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, на основе принципов здорового образа жизни наградить:
орденом "Соглом авлод учун" II степени
- Зарипову Ёркин Сабуровну - главного педиатра Ходжейлийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан
- Рашидову Гузал Ибрагимовну - педиатра центральной многопрофильной поликлиники Каршинского района Кашкадарьинской области
- Хамидову Наиму Набиевну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" № 2 города Ташкента
орденом "Дустлик"
- Азимова Хасана Гафуровича - музыканта ансамбля песни и танца "Узбекистон" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
- Вахабова Исмаилжона - народного хофиза Узбекистана, пенсионера
- Вахабова Исрaилжона - народного хофиза Узбекистана, пенсионера
- Жирнова Владимира Николаевича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, фотохудожника
- Кадирову Лолу Абдувалиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы № 302 Юнусабадского района города Ташкента
- Казакова Эгамбергана - директора специализированной средней общеобразовательной школы-интерната № 45 Ургенчского района Хорезмской области
- Касимова Ойбека Омиловича - генерального секретаря Национального олимпийского комитета Узбекистана
- Ким Светлану Алексеевну - артистку балета Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана
- Мамедову Гулбахор Мусаевну - артистку Каттакурганского городского драматического театра
- Мусурманова Урунбая - главного инженера инженерно-технической группы Самаркандской областной телерадиокомпании
- Нарзиева Аълама Наимовича - ответственного секретаря газеты "Овози тожик"
- Раджапову Бибисару - заместителя председателя Ташкентского городского Туркменского культурного центра
- Халилову Ойгул Темировну - преподавателя Каршинского колледжа искусств
- Шавердову Елену Ивановну - члена правления Русского культурного центра Узбекистана
- Штурбабина Андрея Анатольевича - главного тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Юсупова Зокиржона Мамажоновича - главного редактора творческо-редакционной группы Андижанской областной телерадиокомпании
- Якубова Нигмата - члена Союза писателей Узбекистана, пенсионера
- Ярбекова Эрназара Холмурзаевича - старшего преподавателя кафедры музыкального, драматического искусства театра и кино Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
За активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в нашей стране, плодотворный труд, вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям наградить:
медалью "Шухрат"
- Абдуллаева Анорбоя Ачиловича - заведующего отделением скорой медицинской помощи Булунгурского районного медицинского объединения Самаркандской области
- Абдуллаева Собиржона Хамидовича - артиста Объединения коллективов Национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана
- Абдуллаеву Наргизу Тахировну - актрису киностудии "Узбекфильм"
- Адилову Комолу Каримхановну - главного редактора телеканала "Болажон" телерадиоканала "Ёшлар" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Акрамову Насибу Раимджановну - переплетчицу издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"
- Алланазарова Зинатдина Куатбаевича - телеоператора Нукусского телерадиоцентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Атамухамедова Акбара Хамидовича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"
- Ахмадалиеву Латифу Хасанбоевну - заведующую отделом истории краеведческого музея Наманганской области
- Бабатаеву Райхан Уктемовну - заместителя ответственного секретаря газеты "Нурлы жол"
- Бегимкулова Ойбека Худайкуловича -руководителя Джизакского областного отделения творческого объединения "Тасвирий ойна"
- Бекниязова Базарбая Курбанбаевича - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа железнодорожного транспорта
- Бутаева Фарруха Фуркатовича - редактора отдела газеты "Халк сузи"
- Галашову Ирину Михайловну - старшего тренера по плаванию Республиканской специализированной школы олимпийского резерва по водным видам спорта
- Джураеву Зулхумар Абдурахмановну - члена объединения "Хунарманд", гончара
- Досбергенову Генжегул Оразбаевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Маденият" Караузякского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан
- Дулиеву Мухаббат Турсунбоевну - старшего научного сотрудника отдела искусств краеведческого музея Джизакской области
- Ерназарова Бекназара - ответственного секретаря Союза писателей Каракалпакстана, детского поэта
- Жураеву Гулчехру Холбоевну - санитарку-няню Зааминского дома-интерната для инвалидов "Мурувват" Джизакской области
- Зиявитдинова Жамолитдина Фазлитдиновича - старшего научного сотрудника Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан
- Изимбетова Расула Кайруллаевича - артиста Каракалпакского государственного национального фольклорного ансамбля "Айкулаш жулдузлари"
- Иргашеву Саиду Джалиловну - старшего преподавателя кафедры лингвистики и английской литературы Узбекского государственного университета мировых языков
- Исмаилова Ажиниёза Ембергеновича - директора Дворца культуры Каракалпакского государственного университета
- Кадирова Фархода Шухратовича - музыканта ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
- Кадирову Зулайху Раимовну - заведующую лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан
- Кадирханова Расулхана Сайбурхановича - артиста хора Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими
- Камилову Дано Абдуазимовну - начальника переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма
- Кариева Гайрата Маратовича - директора Республиканского научного центра нейрохирургии
- Ливерко Ирину Владимировну - заместителя директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии
- Мадумарова Умиджона Усмановича - заведующего сельским врачебным пунктом Бувайдинского районного медицинского объединения Ферганской области
- Мамаджанову Махпиратхон - режиссера народного театра "Асака" при центре культуры и досуга населения Асакинского района Андижанской области
- Марданову Гавхар - заведующую отделом Республиканской центральной библиотеки для незрячих
- Махкамову Ироду Тургунбаевну - машиниста переплетного цеха издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
- Мирзамову Санобар Махмудовну - преподавателя кафедры узбекских народных инструментов Наманганского колледжа искусств
- Мукумова Зокиржона Султоновича - учителя информатики средней общеобразовательной школы № 1 Гиждуванского района Бухарской области
- Набиходжаева Шерзода Дилшодовича - солиста ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Узбекистан
- Нажмединову Шахнозу Муратовну - воспитателя Дома "Мехрибонлик" № 12 города Коканда Ферганской области
- Насимхонову Саиду Сайдахмадовну - руководителя Чустского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
- Нурбекову Гулназ Азатовну - старшего редактора главной редакции музыкально-развлекательных программ телерадиоканала "Коракалпогистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Пардаеву Базоргул Юлдошевну - преподавателя специального предмета Джамбайского профессионального колледжа бытового обслуживания Самаркандской области
- Пирназарову Дилором Кулдашевну - педиатра центральной многопрофильной поликлиники Нишанского района Кашкадарьинской области
- Пятакову Наталью Сергеевну - артистку республиканского объединения "Узбекцирк"
- Раимжонова Машхурбека Мамадалиевича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"
- Рузиева Насриддина Сабриевича - музыканта камерного оркестра народных инструментов "Сугдиёна"
- Саодатову Лолу Мусурмоновну - руководителя Кашкадарьинского областного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
- Сатволдиеву Хурсандой Омонбоевну - преподавателя родного языка и литературы Гулистанского колледжа искусств Сырдарьинской области
- Султанову Барно Батировну - корреспондента газеты "Узбекистон адабиёти ва санъати"
- Умарову Нилуфар Тураповну - преподавателя родного языка и литературы Каршинского педагогического колледжа Кашкадарьинской области
- Урмонова Сарвара Турсуналиевича - заместителя главного редактора редакции фотоинформации Национального информационного агентства Узбекистана – УзА
- Файзиеву Василу Солиховну - директора Государственного музея искусств Узбекистана
- Халбутаева Надиржона Жанузаковича - главного редактора журнала "Ёшлик"
- Халилова Абдумалика Музаффаровича - мастера производственного обучения Зарафшанского промышленного профессионального колледжа Навоийской области
- Шакасимову Санобар Сабиржановну - машиниста переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистан"
- Шералиеву Дурдону Хасановну - старшую медицинскую сестру сельского врачебного пункта "Обод" Нарынского районного медицинского объединения Наманганской области
- Шивалдова Олега Валерьевича - заведующего сектором постановки декораций и сцен Медиацентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Шишкова Игоря Геннадьевича - тренера специализированной детско-юношеской спортивной школы по спортивным единоборствам города Навои
- Шоумарову Саиду Мирзахматовну - заведующую сельским врачебным пунктом "Гулистон" Юкоричирчикского районного медицинского объединения Ташкентской области
- Элмурадову Момохол - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
- Эргашева Ботиржона Юлдашевича - литературного консультанта Ташкентского областного отделения Союза писателей Узбекистана
- Эрматову Ферузу Эргашевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Галаба" Сайхунабадского районного медицинского объединения Сырдарьинской области
- Эрханову Насибу Абсайитовну - корреспондента газеты "Маърифат"
- Юлдашеву Манзуру Мубораковну - солистку эстрадного объединения "Узбекнаво"
- Хамдамова Умида Холмуродовича - режиссера киностудии "Узбекфильм".
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