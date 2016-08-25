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Деятели культурно-гуманитарной сферы Узбекистана представлены к госнаградам
25.08.2016 10:42

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 25-й годовщиной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, СМИ и других социальных сфер", изданный в связи с приближающимся празднованием 25-летия национальной независимости страны.

Указом предписывается за весомый вклад в укрепление независимости Родины, развитие национальной идеи, возрождение духовности, повышение самосознания народа, за яркий талант и творчество, научную деятельность, самоотверженный труд, воспитание гармонично развитого поколения в духе любви к Родине и народу, верности идеям независимости и активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания и наградить орденами:

"Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан"

  • Фахрутдинову Зайнутдину Рамзиевичу - доценту Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику-живописцу
  • Слониму Андрею Евсеевичу - режиссеру-постановщику Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

"Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан"

  • Валиеву Уйгуну Вахидовичу - профессору кафедры "Фотоника" Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

"Узбекистон ифтихори"

  • Гаибназарову Фазлиддину Хасанбаевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Гиясову Шахраму Джамшедовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Дусматову Хасанбою Марфжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Зоирову Шахобидину Шокировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Меликузиеву Бектемиру Рузматжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу

"Народный артист Республики Узбекистан"

  • Ашуровой Зухре Джураевне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра
  • Закировой Гавхар Акмаловне - актрисе Узбекского Национального академического драматического театра
  • Шарипову Абибулле Нагметовичу - главному балетмейстеру Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха

"Народный бахши Республики Узбекистан"

  • Хужамбердиеву Шодмону Эгамбердиевичу - специалисту центра культуры и досуга населения Шерабадского района Сурхандарьинской области, бахши

"Народный писатель Республики Узбекистан"

  • Аъзамову Эркину Нормаматовичу - главному редактору журнала "Тафаккур"

"Народный мастер Республики Узбекистан"

  • Абдиеву Олиму Джабборовичу - реставратору Бухарского специального научно-реставрационного производственного управления
  • Ганиеву Закиру Вахабовичу - мастеру резьбы по дереву предприятия мастеров народного искусства "Устазода"
  • Исматиллаеву Холмахамату - члену Самаркандского областного управления объединения "Хунарманд", мастеру-гончару

"Народный поэт Республики Узбекистан"

  • Сидиковой Энахон Абдурахимовне - руководителю Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана

"Народный учитель Республики Узбекистан"

  • Солиевой Хури Мелиходжаевне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы № 16 Уртачирчикского района Ташкентской области

"Заслуженный артист Республики Узбекистан"

  • Алиеву Рихсибою Усмоновичу - актеру киностудии "Узбекфильм"
  • Бекмуратову Азату Жаксимбаевичу - актеру Государственного молодежного театра Узбекистана
  • Болтабоевой Маъсумахон Носировне - солистке оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
  • Борчанинову Кириллу Валерьевичу - солисту оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
  • Гафуровой Сайёре Акмаловне - артистке Национального симфонического оркестра Объединения коллективов Национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана
  • Мадмусаевой Милене Орифжоновне - солистке эстрадного объединения "Узбекнаво"
  • Мустафаевой Раъно Каршиевне - вокалистке Кашкадарьинского областного театра музыкальной драмы
  • Нишанову Баходиру Исановичу - актеру Государственного театра юного зрителя Узбекистана
  • Пирматовой Нодире Йигиталиевне - старшему преподавателю кафедры традиционного исполнительства Государственной консерватории Узбекистана, певице
  • Рахматуллаеву Улугбеку Ибрагимовичу - солисту эстрадного объединения "Узбекнаво"
  • Хакимовой Мехри Абдукадировне - актрисе Самаркандского областного театра музыкальной драмы
  • Шорахметовой Нигине Аманбаевне - артистке ансамбля танца "Сабо"

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Джуманову Исактаю - доценту кафедры сценической речи Государственного института искусств и культуры Узбекистана
  • Журабековой Одине Хуршидовне - преподавателю специального предмета Учкуприкского промышленного профессионального колледжа Ферганской области
  • Мухиддинову Муслихиддину Кутбиддиновичу - профессору кафедры узбекского языка и литературы Самаркандского государственного университета
  • Фазилову Абдурахмону Рахимовичу - председателю общества болельщиков Федерации футбола Узбекистана
  • Эргашевой Нодире Косимовне - учителю родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №15 Сардобского района Сырдарьинской области

"Заслуженный журналист Республики Узбекистан"

  • Давлетовой Саиде Салиевне - заместителю главного редактора редакции "Ахборот" телерадиоканала "Узбекистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Каримбекову Кобилбеку Тухтабековичу - специалисту-консультанту редакции духовно-воспитательных программ телеканала "Махалла" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Мусаевой Гулбахор Журакуловне - главному редактору Кашкадарьинской областной телерадиокомпании – руководителю группы телевидения

"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"

  • Акрамову Адхаму Ташпулатовичу - режиссеру Ферганского областного театра музыкальной драмы
  • Аминджанову Нурдинжану - ведущему методисту Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы
  • Атабаеву Закиржону Жуманазаровичу - звукорежиссеру Молодежного симфонического оркестра Узбекистана
  • Атабаеву Шодмонбеку Эргашевичу - члену Союза писателей Узбекистана, писателю
  • Гулзаровой Инессе Сергеевне - доценту кафедры музыкальной истории и критики Государственной консерватории Узбекистана
  • Зупарову Тохтамурату Усмановичу - члену Творческого объединения художников Узбекистана, мастеру по изготовлению народных музыкальных инструментов
  • Ибадуллаевой Гавхар Иноятовне - руководителю Хорезмского областного отделения Союза писателей Узбекистана
  • Иргашеву Муртазе Худайбердиевичу - доценту Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику-живописцу
  • Матимуратову Сагинбаю Ембергеновичу - художественному руководителю Каракалпакского ансамбля песни и танца Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
  • Матниязовой Рохиле Худайбергановне - режиссеру-постановщику Хорезмского областного театра кукол
  • Мусурмонову Рустаму Равшановичу - члену Союза писателей Узбекистана, поэту
  • Рахмоновой Саломат Фармановне - балетмейстеру художественного коллектива "Бухоро гузаллари"
  • Рахимову Эгамберди Шаматовичу - актеру киностудии "Узбекфильм"
  • Юлдашеву Абдикаюму Тургунбаевичу - заместителю главного редактора газеты "Адолат", писателю

"Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан"

  • Бобомуродову Абдухакиму Эгамуродовичу - заведующему детским отделением Тайлакского районного медицинского объединения Самаркандской области
  • Девятову Андрею Васильевичу - главному научному сотруднику хирургического отделения Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова
  • Каландаровой Амине Нуруллаевне - директору Нукусского центра "Скрининг матери и ребенка"
  • Назарову Улугбеку Халмуратовичу - детскому хирургу Сырдарьинского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
  • Шеку Александру Борисовичу - заместителю директора по научной работе Республиканского специализированного центра кардиологии
  • Эргашеву Хакимжону Холматовичу - заведующему ортопедическим отделением Ферганского областного детского многопрофильного медицинского центра

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

  • Арсланову Шухрату Арслан угли - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по каратэ
  • Ахмедову Маруфжону Кодировичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Израилбековой Зарине Батировне - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике
  • Рузиахунову Рахматжону Турсуновичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Тойгонбаеву Зиятдинбеку Курманбековичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Усманову Жахангиру Мирабраровичу - заместителю председателя Ассоциации мини-футбола Узбекистана
  • Хидоятову Эшпулату Иркиновичу - тренеру национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
  • Якубову Абдурауфу Саттаровичу - директору детско-юношеской спортивной школы города Чирчика Ташкентской области

"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан"

  • Ахмадалиеву Муроджону Кахор угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Ибрагимову Магомеду Идрисовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
  • Наврузову Ихтиёру Каримовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
  • Тулаганову Рустаму Тулкин угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Урозбоеву Диёрбеку Бахтиёр угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

  • Умаровой Дилфузе Исмаиловне - учителю химии и биологии средней общеобразовательной школы № 1 Джалалкудукского района Андижанской области
  • Эркабоевой Завре Кайтаровне - учителю математики средней общеобразовательной школы № 34 Кошрабадского района Самаркандской области

орденом "Эл-юрт хурмати"

  • Нурудинова Руслана Шамильевича - члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
  • Собирова Ришода Рашидовича - члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

  • Аннакличеву Гулистан Ахмедовну - главного редактора газеты "Коракалпогистон тонги"
  • Камилова Эркинбоя - актера Узбекского Национального академического драматического театра

орденом "Мехнат шухрати"

  • Азамова Абдуллу - члена Союза писателей Узбекистана, литературоведа
  • Ахмедова Баходира Хайитбаевича - заведующего отделением анестезиологии и реанимации Хазараспского районного медицинского объединения Хорезмской области
  • Зульпанова Икрамжана Муминовича - главного мастера Гулистанского строительного профессионального колледжа Сырдарьинской области
  • Ихтиярову Марям - вокалистку Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими
  • Камилову Умиду Кабировну - заместителя директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации
  • Касимову Шахназу Шаюсуповну - директора средней общеобразовательной школы № 20 Шайхантахурского района города Ташкента
  • Кенжабаева Камчибека - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
  • Курбанова Марата Галиевича - главного тренера национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Махмудова Шахрилло Шариповича - первого заместителя председателя Федерации тяжелой атлетики Узбекистана
  • Назирова Феруза Гафуровича - директора Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова
  • Панкратова Сергея Анатольевича - начальника управления информационно-коммуникационных технологий Национального информационного агентства Узбекистана – УзА
  • Сатторову Насибу Пардаевну - преподавателя Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В.Успенского, певицу
  • Таджиходжаева Тулягана - члена Творческого объединения художников Узбекистана, скульптора
  • Тасмурадова Елмурата Зулипхар-ули - члена национальной сборной команды Узбекистана по греко-римской борьбе
  • Ташматова Шерзода Рихсибаевича - первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана
  • Турдиева Фархода Каримовича - вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана
  • Умурзокову Хуснору Худдиевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Бурибек" Алатского районного медицинского объединения Бухарской области
  • Хаитова Муминджана Салиховича - начальника смены службы подготовки и передачи в эфир информационных программ Ташкентского телецентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Хакимова Гуламжана Гафуровича - председателя профсоюзного комитета издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
  • Шерова Абдуллу - члена Союза писателей Узбекистана, поэта
  • Якубжанова Фазлиддина - главного дирижера Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
  • Каландарова Дониёра - директора специализированной средней общеобразовательной школы № 78 Бахмальского района Джизакской области.

За весомый вклад в работу по воспитанию гармонично развитого молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, на основе принципов здорового образа жизни наградить:

орденом "Соглом авлод учун" II степени

  • Зарипову Ёркин Сабуровну - главного педиатра Ходжейлийского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан
  • Рашидову Гузал Ибрагимовну - педиатра центральной многопрофильной поликлиники Каршинского района Кашкадарьинской области
  • Хамидову Наиму Набиевну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" № 2 города Ташкента

орденом "Дустлик"

  • Азимова Хасана Гафуровича - музыканта ансамбля песни и танца "Узбекистон" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
  • Вахабова Исмаилжона - народного хофиза Узбекистана, пенсионера
  • Вахабова Исрaилжона - народного хофиза Узбекистана, пенсионера
  • Жирнова Владимира Николаевича - члена Творческого объединения художников Узбекистана, фотохудожника
  • Кадирову Лолу Абдувалиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы № 302 Юнусабадского района города Ташкента
  • Казакова Эгамбергана - директора специализированной средней общеобразовательной школы-интерната № 45 Ургенчского района Хорезмской области
  • Касимова Ойбека Омиловича - генерального секретаря Национального олимпийского комитета Узбекистана
  • Ким Светлану Алексеевну - артистку балета Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана
  • Мамедову Гулбахор Мусаевну - артистку Каттакурганского городского драматического театра
  • Мусурманова Урунбая - главного инженера инженерно-технической группы Самаркандской областной телерадиокомпании
  • Нарзиева Аълама Наимовича - ответственного секретаря газеты "Овози тожик"
  • Раджапову Бибисару - заместителя председателя Ташкентского городского Туркменского культурного центра
  • Халилову Ойгул Темировну - преподавателя Каршинского колледжа искусств
  • Шавердову Елену Ивановну - члена правления Русского культурного центра Узбекистана
  • Штурбабина Андрея Анатольевича - главного тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
  • Юсупова Зокиржона Мамажоновича - главного редактора творческо-редакционной группы Андижанской областной телерадиокомпании
  • Якубова Нигмата - члена Союза писателей Узбекистана, пенсионера
  • Ярбекова Эрназара Холмурзаевича - старшего преподавателя кафедры музыкального, драматического искусства театра и кино Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

За активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в нашей стране, плодотворный труд, вклад в дело воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям наградить:

медалью "Шухрат"

  • Абдуллаева Анорбоя Ачиловича - заведующего отделением скорой медицинской помощи Булунгурского районного медицинского объединения Самаркандской области
  • Абдуллаева Собиржона Хамидовича - артиста Объединения коллективов Национального симфонического, камерных и народно-инструментального оркестров Узбекистана
  • Абдуллаеву Наргизу Тахировну - актрису киностудии "Узбекфильм"
  • Адилову Комолу Каримхановну - главного редактора телеканала "Болажон" телерадиоканала "Ёшлар" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Акрамову Насибу Раимджановну - переплетчицу издательско-полиграфического творческого дома "Укитувчи"
  • Алланазарова Зинатдина Куатбаевича - телеоператора Нукусского телерадиоцентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Атамухамедова Акбара Хамидовича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"
  • Ахмадалиеву Латифу Хасанбоевну - заведующую отделом истории краеведческого музея Наманганской области
  • Бабатаеву Райхан Уктемовну - заместителя ответственного секретаря газеты "Нурлы жол"
  • Бегимкулова Ойбека Худайкуловича -руководителя Джизакского областного отделения творческого объединения "Тасвирий ойна"
  • Бекниязова Базарбая Курбанбаевича - преподавателя специального предмета Нукусского профессионального колледжа железнодорожного транспорта
  • Бутаева Фарруха Фуркатовича - редактора отдела газеты "Халк сузи"
  • Галашову Ирину Михайловну - старшего тренера по плаванию Республиканской специализированной школы олимпийского резерва по водным видам спорта
  • Джураеву Зулхумар Абдурахмановну - члена объединения "Хунарманд", гончара
  • Досбергенову Генжегул Оразбаевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Маденият" Караузякского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан
  • Дулиеву Мухаббат Турсунбоевну - старшего научного сотрудника отдела искусств краеведческого музея Джизакской области
  • Ерназарова Бекназара - ответственного секретаря Союза писателей Каракалпакстана, детского поэта
  • Жураеву Гулчехру Холбоевну - санитарку-няню Зааминского дома-интерната для инвалидов "Мурувват" Джизакской области
  • Зиявитдинова Жамолитдина Фазлитдиновича - старшего научного сотрудника Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан
  • Изимбетова Расула Кайруллаевича - артиста Каракалпакского государственного национального фольклорного ансамбля "Айкулаш жулдузлари"
  • Иргашеву Саиду Джалиловну - старшего преподавателя кафедры лингвистики и английской литературы Узбекского государственного университета мировых языков
  • Исмаилова Ажиниёза Ембергеновича - директора Дворца культуры Каракалпакского государственного университета
  • Кадирова Фархода Шухратовича - музыканта ансамбля "Маком" Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана
  • Кадирову Зулайху Раимовну - заведующую лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан
  • Кадирханова Расулхана Сайбурхановича - артиста хора Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими
  • Камилову Дано Абдуазимовну - начальника переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома имени Гафура Гуляма
  • Кариева Гайрата Маратовича - директора Республиканского научного центра нейрохирургии
  • Ливерко Ирину Владимировну - заместителя директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии
  • Мадумарова Умиджона Усмановича - заведующего сельским врачебным пунктом Бувайдинского районного медицинского объединения Ферганской области
  • Мамаджанову Махпиратхон - режиссера народного театра "Асака" при центре культуры и досуга населения Асакинского района Андижанской области
  • Марданову Гавхар - заведующую отделом Республиканской центральной библиотеки для незрячих
  • Махкамову Ироду Тургунбаевну - машиниста переплетного цеха издательско-полиграфической акционерной компании "Шарк"
  • Мирзамову Санобар Махмудовну - преподавателя кафедры узбекских народных инструментов Наманганского колледжа искусств
  • Мукумова Зокиржона Султоновича - учителя информатики средней общеобразовательной школы № 1 Гиждуванского района Бухарской области
  • Набиходжаева Шерзода Дилшодовича - солиста ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Узбекистан
  • Нажмединову Шахнозу Муратовну - воспитателя Дома "Мехрибонлик" № 12 города Коканда Ферганской области
  • Насимхонову Саиду Сайдахмадовну - руководителя Чустского районного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
  • Нурбекову Гулназ Азатовну - старшего редактора главной редакции музыкально-развлекательных программ телерадиоканала "Коракалпогистон" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Пардаеву Базоргул Юлдошевну - преподавателя специального предмета Джамбайского профессионального колледжа бытового обслуживания Самаркандской области
  • Пирназарову Дилором Кулдашевну - педиатра центральной многопрофильной поликлиники Нишанского района Кашкадарьинской области
  • Пятакову Наталью Сергеевну - артистку республиканского объединения "Узбекцирк"
  • Раимжонова Машхурбека Мамадалиевича - солиста эстрадного объединения "Узбекнаво"
  • Рузиева Насриддина Сабриевича - музыканта камерного оркестра народных инструментов "Сугдиёна"
  • Саодатову Лолу Мусурмоновну - руководителя Кашкадарьинского областного отделения Республиканского центра пропаганды духовности
  • Сатволдиеву Хурсандой Омонбоевну - преподавателя родного языка и литературы Гулистанского колледжа искусств Сырдарьинской области
  • Султанову Барно Батировну - корреспондента газеты "Узбекистон адабиёти ва санъати"
  • Умарову Нилуфар Тураповну - преподавателя родного языка и литературы Каршинского педагогического колледжа Кашкадарьинской области
  • Урмонова Сарвара Турсуналиевича - заместителя главного редактора редакции фотоинформации Национального информационного агентства Узбекистана – УзА
  • Файзиеву Василу Солиховну - директора Государственного музея искусств Узбекистана
  • Халбутаева Надиржона Жанузаковича - главного редактора журнала "Ёшлик"
  • Халилова Абдумалика Музаффаровича - мастера производственного обучения Зарафшанского промышленного профессионального колледжа Навоийской области
  • Шакасимову Санобар Сабиржановну - машиниста переплетного цеха издательско-полиграфического творческого дома "Узбекистан"
  • Шералиеву Дурдону Хасановну - старшую медицинскую сестру сельского врачебного пункта "Обод" Нарынского районного медицинского объединения Наманганской области
  • Шивалдова Олега Валерьевича - заведующего сектором постановки декораций и сцен Медиацентра Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Шишкова Игоря Геннадьевича - тренера специализированной детско-юношеской спортивной школы по спортивным единоборствам города Навои
  • Шоумарову Саиду Мирзахматовну - заведующую сельским врачебным пунктом "Гулистон" Юкоричирчикского районного медицинского объединения Ташкентской области
  • Элмурадову Момохол - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
  • Эргашева Ботиржона Юлдашевича - литературного консультанта Ташкентского областного отделения Союза писателей Узбекистана
  • Эрматову Ферузу Эргашевну - заведующую сельским врачебным пунктом "Галаба" Сайхунабадского районного медицинского объединения Сырдарьинской области
  • Эрханову Насибу Абсайитовну - корреспондента газеты "Маърифат"
  • Юлдашеву Манзуру Мубораковну - солистку эстрадного объединения "Узбекнаво"
  • Хамдамова Умида Холмуродовича - режиссера киностудии "Узбекфильм".

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Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
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Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
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03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
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