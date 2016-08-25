



Труженики Узбекистана представлены к госнаградам



ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с двадцатипятилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер", приуроченный к празднованию 25-летия национальной независимости страны. Указом предписывается за большие заслуги в деле укрепления экономического потенциала страны и успешного осуществления реформ, многолетний плодотворный труд и весомый вклад в развитие сельского и водного хозяйства, промышленности, транспорта, связи и строительства, активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания:



"Заслуженный хлопкороб Республики Узбекистан" Пардабоеву Абдукариму - руководителю фермерского хозяйства "Мақсад" Сайхунабадского района, Сырдарьинская область

Шоймонову Йулдошу Рустамовичу - руководителю фермерского хозяйства "Шоймон бобо" Шерабадского района, Сурхандарьинская область "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан" Бабажанову Курбанбаю Саидовичу - начальнику управления по эксплуатации гидроузла "Туямўйин", Хорезмская область

Уралову Зохиду Зиётовичу - начальнику участка управления ирригационной системы "Оқ-Қорадарё" бассейнового управления ирригационных систем "Зарафшон", Самаркандская область "Заслуженный животновод Республики Узбекистан" Дарменову Берикбаю Сафаровичу - главному чабану племенного ширкатного хозяйства "Абай" Канимехского района, Навоийская область

Курбанову Рашиду Адиевичу - главному чабану ширкатного хозяйства "Боғдон" Фаришского района, Джизакская область "Заслуженный шелковод Республики Узбекистан" Зокировой Рузахон Эсаналиевне - агроному общества с ограниченной ответственностью "Яйпан Яккатут пилласи" Узбекистанского района, Ферганская область

Хафизовой Зухре Юсуфовне - главному агроному общества с ограниченной ответственностью "Наманган кумуш ипаги" Наманганского района, Наманганская область "Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан" Жураеву Тулагану Тошпулатовичу - первому заместителю председателя правления Узбекско-Корейского совместного предприятия "Устюрт газ-кимё комплекси", Республика Каракалпакстан

Нурутдинову Алику Саидовичу - генеральному директору акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область

Буранову Аскару Джураевичу - начальнику цеха общества с ограниченной ответственностью "Шўртаннефтгаз", Кашкадарьинская область "Заслуженный строитель Республики Узбекистан" Дадамухамедову Абдувахиду Параховичу - главному инженеру строительного управления №50 акционерного общества "12-трест", город Ташкент

Мирзаеву Нематжону Расуловичу - руководителю общества с ограниченной ответственностью "Андижон қишлоқ қурилиш", Андижанская область "Заслуженный работник транспорта Республики Узбекистан" Акбарову Сайфулле Сайдуллаевичу - водителю общества с ограниченной ответственностью "2-автобус саройи" акционерного общества "Тошшаҳартрансхизмат", город Ташкент

Сулаймонову Насиру Ташевичу - машинисту тепловоза Бухарского локомотивного депо акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Бухарская область "Заслуженный работник связи Республики Узбекистан" Хашимходжаеву Авазу Хабибуллаевичу - заместителю начальника государственного унитарного предприятия "Электромагнит мослашув маркази" Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан "Заслуженный работник гражданской авиации Республики Узбекистан" Икрамову Шахзоду Илясовичу - командиру воздушного судна "Боинг" Летного комплекса Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари" За достойный вклад в дело укрепления независимости страны, повышения ее экономического потенциала, воспитания молодого поколения в духе любви к Родине, верности идеям независимости, самоотверженный труд, патриотизм, почет и уважение, завоеванные активным участием в общественной жизни, наградить:



орденом "Эл-юрт ҳурмати" Даминова Тургунпулата Абидовича - профессора кафедры инфекционных и детских инфекционных болезней Ташкентской медицинской академии, город Ташкент

Джумабекова Жали Исааковича - преподавателя физики академического лицея №1 при Нукусском государственном педагогическом институте, Республика Каракалпакстан

Жумаеву Гуландом Розиковну - заведующую сельским врачебным пунктом "Ўртақўрғон" Кызылтепинского района, Навоийская область

Каримову Шахринису Акрамовну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан села "Булоқбоши" Галляаральского района, Джизакская область

Кудратова Салижана Сулаймановича - руководителя Сырдарьинского областного отделения Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества, члена областного Совета духовности и просветительства

Кутлиеву Зулхумор Шоназаровну - заведующую сельским врачебным пунктом "Хоразм" Янгиарыкского района, Хорезмская область

Рахимова Хамиджона Мамажоновича - директора специализированной средней общеобразовательной школы №1 Алтыарыкского района, Ферганская область

Рахматова Абдулхамида Бувабаевича - директора академического лицея №3 при Наманганском государственном университете, Наманганская область

Рахматуллаева Юсупа - заведующего хирургическим отделением Кашкадарьинского областного многопрофильного детского медицинского центра

Салохиддинова Солиддина - председателя общественного совета схода граждан села "Номданак" Паркентского районного отделения фонда "Нуроний", Ташкентская область

Фаттоева Ёкуба Талабовича - руководителя фермерского хозяйства "Фаттоев" Пешкунского района, Бухарская область

Хайдарова Уткирбека Абдужалиловича - тренера по боксу специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Андижанской области

Хасанову Рахибу - председателя схода граждан махалли "Зарафшон" Джамбайского района, Самаркандская область

Ходжамбердиева Мамаюсупа Бозоровича - учителя математики средней общеобразовательной школы №81 Денауского района, Сурхандарьинская область орденом "Фидокорона хизматлари учун" Абдуллаева Абдугапара Абдукахаровича - прораба Ташкентского специализированного ремонтно-эксплуатационного предприятия по содержанию мостового хозяйства, город Ташкент

Арипова Ахмаджона Кадиржановича - начальника отдела проектирования дочернего предприятия "Андижон механика заводи", Андижанская область

Ахмедова Агзамжана Акбаралиевича - заместителя главного инженера акционерного общества "Янги Ангрен иссиқлик электр станцияси", Ташкентская область

Боботова Останакула Чориевича - старшего дорожного мастера путевой машинной станции №166 Термезского регионального железнодорожного узла акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Сурхандарьинская область

Ганиева Муртазокула Мустафокуловича - заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Самарқанд автомобиль заводи" – директора по планированию производства, Самаркандская область

Исакова Музаффара Тоштемировича - ведущего инженера-технолога цеха эфиров целлюлозы акционерного общества "Фарғонаазот", Ферганская область

Мамараимова Абрала - главного гидротехника управления ирригационной системы "Туятортар-Қли" бассейнового управления ирригационных систем "Зарафшон", Джизакская область

Мухидова Толиба Сайфуллоевича - мастера акционерного общества "Бухоронефтгазпармалаш", Бухарская область

Палимбетова Садатдина Зиуаддиновича - начальника департамента по проектированию и строительству инфраструктурных объектов унитарного предприятия "Дирекция по проектированию и строительству объектов инфраструктуры Устюртского газохимического комплекса и обустройству газоконденсатного месторождения Сургиль", Республика Каракалпакстан

Рахимбекова Хакиммирзу Уразовича - начальника отдела подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Янгикурганского района, Наманганская область

Рахимова Рузибоя Абдуллаeвича - начальника смены государственного предприятия "Туямўйин гидроэлектростанцияси", Хорезмская область

Рахматову Адалат - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Бунёдкор" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область

Тураева Шокира Тогаевича - машиниста крана путевой машинной станции №214 акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"

Хамдамова Фахриддина Пардаевича - мастера кузнечно-прессовочного цеха производственного объединения "Навоийский машиностроительный завод" государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Ходжаева Батира Асадиллаевича - первого заместителя министра экономики Республики Узбекистан

Эркинова Навруза Садировича - начальника группы реализации проекта "Строительство электрифицированной железнодорожной линии "Ангрен-Поп" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари" орденом "Меҳнат шуҳрати" Абдувалиева Абдурахмона Абдукаххоровича - председателя правления акционерной компании "Ўзавтойўл"

Абдуллаева Акрамджона Анаркуловича - хокима города Коканда, Ферганская область

Ахмедова Исматуллу Тошкуловича - ведущего геолога рудника "Кўкдумалоқ" общества с ограниченной ответственностью "Муборакнефтгаз", Кашкадарьинская область

Бурязова Шоназара Кучкаровича - машиниста бульдозера подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Багатского района, Хорезмская область

Исакова Гайрата Усмановича - начальника механо-сборочного комплекса акционерного общества "Тошкент механика заводи", город Ташкент

Ким Нам Сока - заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан – консультанта по информационным технологиям и коммуникациям

Курбаниязова Аитмурата Сейдабуллаевича - машиниста тепловоза Кунградского локомотивного депо акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Республика Каракалпакстан

Курбонову Жангил Жуммаевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Бибизайнаб" Алтынсайского района, Сурхандарьинская область

Мавланова Холмамата Эгамкуловича - начальника отдела подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Акдарьинского района, Самаркандская область

Мирзаева Низома Вафокуловича - аппаратчика цеха по производству каустической соды и химической продукции акционерного общества "Навоийазот", Навоийская область

Мулажанова Дилшодбека Абидовича - мастера смены сборочного цеха производственного управления акционерного общества "GM O‘zbekiston", Андижанская область

Олимова Мухаммадкосима Хошимовича - хокима Рамитанского района, Бухарская область

Рустамова Асрора Икрамовича - первого заместителя директора государственного предприятия "Ялпи геологик тасвирлаш, излаш экспедицияси" Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам – главного геолога

Саноева Ёдгора - председателя схода граждан села "Хайробод" Вабкентского района, Бухарская область

Таджибаева Абдушукура Муминовича - начальника смены акционерного общества "Сирдарё иссиқлик электр станцияси", Сырдарьинская область

Халилову Махфират Мирзаевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Йўлдош шаҳарча" Китабского района, Кашкадарьинская область

Холбоева Нормумина Яхшиевича - хокима Касбинского района, Кашкадарьинская область

Холдарова Топиболди - председателя Ферганского областного отдела фонда "Нуроний"

Холмуротова Уразали - начальника Хавастского районного отдела управления ирригационной системы "Боёвут-Арнасой" бассейнового управления ирригационных систем "Қуйи Сирдарё", Сырдарьинская область

Шайматова Абдукадира Джурабоевича - руководителя фермерского хозяйства "Жўрабек" Зарбдарского района, Джизакская область

Юсупова Анваржона Валиевича - машиниста крана унитарного предприятия "1-энергомонтаж поезди" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари" орденом "Дўстлик" Абдуллаева Озода - председателя Янгиарыкского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Хорезмская область

Абдурахмонову Мархобохон Холикжоновну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Мурувват" Багдадского района, Ферганская область

Абибуллаева Куатбая Артикбаевича - начальника котлотурбинного цеха акционерного общества "Тахиатош иссиқлик электр станцияси", Республика Каракалпакстан

Алимова Гайрата Тухтамуродовича - начальника смены цеха линейного обслуживания авиапредприятия "Uzbekistan airways technics" Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари"

Ахмедова Камаритдина - председателя схода граждан поселка "Пайшанба" Каттакурганского района, Самаркандская область

Ачилова Асрора Толмасовича - главного технолога общества с ограниченной ответственностью "Олот нефть ва газ қидирув экспедицияси" акционерной компании "Ўзгеобурғунефтгаз", Бухарская область

Жураева Чули - председателя Касбинского районного отделения фонда "Нуроний", Кашкадарьинская область

Карабаеву Момахон - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Бувайда" Шахриханского района, Андижанская область

Кодирова Бахтиёра Абдусаломовича - руководителя фермерского хозяйства "Бахтиёр Абдусаломович" Мингбулакского района, Наманганская область

Кулматова Дилшода Илесовича - заместителя председателя Центрального совета общественного движения молодежи "Камолот"

Мирзахидова Хуршида Мирсабировича - министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Миркасимова Мирагъзама Миразадовича - хокима Шайхантохурского района, город Ташкент

Назарова Боходира Мирзаевича - председателя схода граждан махалли имени Алишера Навои Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент

Олимову Азизу Соатовну - председателя схода граждан махалли "Марғизор" Папского района, Наманганская область

Пардаева Нусуратуллу - председателя Джизакского областного объединения профсоюзных организаций

Рахимова Вохида Санакуловича - хокима Пастдаргомского района, Самаркандская область

Рахманова Баходира Хамракуловича - машиниста электропоезда "Афросиёб" локомотивного депо "Ўзбекистон" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Ташкентская область

Рустамова Шухрата Рустамовича - хокима Ургенчского района, Хорезмская область

Салимова Нуритдина Очилдиевича - главного инженера общества с ограниченной ответственностью "ТўполангсувГЭСқурилиш", Сурхандарьинская область

Староверова Олега Владимировича - директора меднообогатительной фабрики акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область

Файзиеву Сайёру Мавляновну - заместителя хокима Ташкентской области, председателя Комитета женщин

Хамраева Илхома Мажидовича - начальника смены акционерного общества "Навоий иссиқлик электр станцияси", Навоийская область медалью "Шуҳрат" (перешагнувшие 100-летний возраст) Аталикову Хаитхон - город Андижан, Андижанская область

Есемуратову Алмахан - Чимбайский район, Республика Каракалпакстан

Исаеву Нишон - Бахмальский район, Джизакская область

Исраилова Исмаила - Юнусабадский район, город Ташкент

Мадаипову Мунаввар Аширали кизи - Гулистанский район, Сырдарьинская область

Мустафоеву Туй - Пешкунский район, Бухарская область

Пирматову Хурсанай - Янгиюльский район, Ташкентская область

Прматову Морияхон - Наманганский район, Наманганская область

Рустамову Максад - Пайарыкский район, Самаркандская область

Рузметову Ёкут - Ханкинский район, Хорезмская область

Тураеву Хайит - Алтынсайский район, Сурхандарьинская область

Умарову Хувайду - Бувайдинский район, Фарганская область

Эргашеву Хурой - Нуратинский район, Навоийская область

Юсупову Урол - Нишанский район, Кашкадарьинская область медалью "Жасорат" Давлатова Эркина Эсановича - мастера мастерской "Зангори экран" Бухарского района, Бухарская область

Джураева Базарбая Яссаковича - главного инженера общества с ограниченной ответственностью "Малик уруғлик чигит" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область

Джураева Илхома Турсуновича - чистильщика хлопкоочистительного цеха акционерного общества "Қизириқ пахта", Сурхандарьинская область

Жамолдинова Комилжона Собировича - мастера по ремонту бытовой техники Наманганского района, Наманганская область

Индаминова Шодурди Куранбаевича - мастера по ремонту обуви Багатского района, Хорезмская область

Иномова Икрома Ташхуджаевича - частного предпринимателя города Джизака, Джизакская область

Кулдашова Тулкина Пардаевича - кузнеца-ремесленника Пастдаргомского района, Самаркандская область

Нематова Умида Абдукаримовича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Аслиддин-Умид" Букинского района, Ташкентская область

Собирову Нигору Гофуровну - швею-ремесленницу Китабского района, Кашкадарьинская область

Тухтаеву Дилфузу Мамасалиевну - швею-ремесленницу города Андижана, Андижанская область

Тухтасинова Зокиржона Сойиповича - мастера по ремонту обуви Куштепинского района, Ферганская область

Утепову Дамегул Камаловну - бухгалтера дошкольного образовательного учреждения №19 Кунградского района, Республика Каракалпакстан

Халматову Умиду Джамилевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №319 Яккасарайского района, город Ташкент

Хидирова Собиржона Мирзокуловича - мастера по ремонту обуви Навбахорского района, Навоийская область медалью "Содиқ хизматлари учун" Бурибоева Икрама Искандаровича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан

Джумаева Бахтиёра Джалиловича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан

Саматову Фирузу Адхамовну - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан

Турсунова Кобула Бекназаровича - хокима Нуратинского района, Навоийская область

Хакимова Шухрата Журабоевича - главного специалиста Кабинета Министров Республики Узбекистан

Халмухамедова Шухрата Гайратджановича - ответственного работника аппарата Президента Республики Узбекистан

Хикматуллаева Бахтиёра Фатхуллаевича - заведующего сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан

Юсупалиева Баходира Кахрамановича - заведующего департаментом Кабинета Министров Республики Узбекистан медалью "Шуҳрат" Абдуллаева Шавката Рахмоновича - слесаря цеха акционерного общества "Аммофос-Максам", Ташкентская область

Абдуназарова Садуллу Якубовича - руководителя фермерского хозяйства "Ёқубжон ота" Бувайдинского района, Ферганская область

Абриева Очила - машиниста технологической установки общества с ограниченной ответственностью "Муборак газни қайта ишлаш заводи" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Кашкадарьинская область

Адилова Фархода Рустамовича - председателя общества с ограниченной ответственностью "Хўжаобод" Балыкчинского района, Андижанская область

Акрамову Дилнозу Шарифжоновну - заместителя председателя Наманганского областного Совета общественного движения молодежи "Камолот", председателя детской организации "Камалак"

Алиева Фирдавса Алимовича - директора совместного предприятия "Телеком Инновейшнс", Навоийская область

Алимова Бахтиёра Джунаидовича - заместителя начальника по капитальному строительству Главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ национальной холдинговой компании "Ўзбекнефтгаз"

Алимову Гавхар Зайировну - заместителя председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта

Аллабергенова Илхамбека Эгамбергеновича - руководителя частного предприятия "Афри" Ургенчского района, Хорезмская область

Аллакулова Умара Ибадуллаевича - прораба общества с ограниченной ответственностью "Оби ҳаёт инжиниринг" Ханкинского района, Хорезмская область

Арипову Мамлакат Абдуллаевну - директора Джизакского областного территориального филиала Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун"

Артикматова Икрамджана Дехкановича - начальника участка Кокандской дистанции сигнализации и связи акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Ферганская область

Афсаминова Иброхима Шерматовича - начальника смены технологического цеха унитарного дочернего предприятия "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи", Ферганская область

Бабанова Баходира Эшдавлятовича - проходчика рудника "Мурунтау" Центрального рудоуправления государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Бабаханова Орифа Обидовича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Наманган момиқ сочиқлари" города Намангана, Наманганская область

Баймурзаева Урока Режабовича - руководителя фермерского хозяйства "Бунёд" Камашинского района, Кашкадарьинская область

Бекназарова Байрама Ерназаровича - инженера управления ирригационной системы "Қуўаныш-жарма" бассейнового управления ирригационных систем "Қуйи Амударё", Республика Каракалпакстан

Бекниязова Ергали Ниетуллаевича - начальника полевой партии филиала "Устюрт геофизика экспедицияси" акционерного общества "Ўзбекгеофизика", Республика Каракалпакстан

Буранова Курала Айтбаевича - ведущего инженера департамента по проектированию и строительству инфраструктурных объектов унитарного предприятия "Дирекция по проектированию и строительству объектов инфраструктуры Устюртского газохимического комплекса и обустройству газоконденсатного месторождения Сургиль", Республика Каракалпакстан

Ваджиева Тахира Насруллаевича - проходчика филиала "Ер ости ишлари" акционерного общества "Ўзбеккўмир", Ташкентская область

Гальперина Леонида Владимировича - заместителя директора совместного предприятия "Тошкент қувурлар заводи" по производственным вопросам, город Ташкент

Гулямова Анварходжу Турсуновича - председателя Юнусабадского районного отделения фонда "Нуроний", город Ташкент

Дадакова Жуманбая Кадиркуловича - литейщика медеплавильного завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область

Даниярова Абатбая Сапарбаевича - председателя Каракалпакского Республиканского Совета общественного движения молодежи "Камолот"

Дехканову Кундузой Усманкуловну - мастера цеха акционерного общества "Ўзэлектроаппарат-Электрощит", город Ташкент

Джарилкаганову Гулистан Сарсенбаевну - руководителя фермерского хозяйства "Гулистон" Караузякского района, Республика Каракалпакстан

Джураева Хамиджона Тураевича - старшего мастера технологического цеха рудоуправления гидрометаллургического завода №1 государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Жаббарова Таира - председателя схода граждан махалли "Сангар" Хивинского района, Хорезмская область

Жабборову Угилхон Мухтаралиевну - председателя схода граждан махалли "Сафаробод" Алтынкульского района, Андижанская область

Жаксимуратова Ислама Махсетбаевича - главного специалиста департамента по проектированию и строительству инфраструктурных объектов унитарного предприятия "Дирекция по проектированию и строительству объектов инфраструктуры Устюртского газохимического комплекса и обустройству газоконденсатного месторождения Сургиль", Республика Каракалпакстан

Жуланова Баходиржона Ёстиковича - механизатора общества с ограниченной ответственностью "Пахтаобод агротехсервис МТП", Андижанская область

Жумабаева Миродилжона Султонмуродовича - начальника прессовочного цеха производственного управления акционерного общества "GM O‘zbekiston", Андижанская область

Жумаева Асрора Хушвахтовича - начальника электромеханического отдела государственного предприятия "Тўполанг гидроэлектростанцияси", Сурхандарьинская область

Жураева Акрамжона Мирзахмедовича - главного инженера общества с ограниченной ответственностью "296-хўжаликлараро ихтисослаштирилган кўчма механизациялашган колонна" города Ферганы, Ферганская область

Жураева Фурката Абитовича - главного инженера электромеханической службы государственного унитарного предприятия "Тошкент метрополитени", город Ташкент

Зикирова Отабека Хошимовича - старшего мастера цеха акционерного общества "Жиззах аккумулятор заводи", Джизакская область

Зиябоева Хайруллу Абдуллажоновича - директора общества с ограниченной ответственностью "Машхим" города Намангана, Наманганская область

Зияханову Нигору Аскаровну - заместителя директора Центра межбанковских расчетов Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

Иргашева Нигматджана Хакимджоновича - председателя товарищества частных собственников жилья "Мургаб сервис коммунал" Чиланзарского района, город Ташкент

Исаева Собиржона Рахимовича - главного инженера дирекции по капитальному строительству акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"

Исмаилова Гуломбека Гафуровича - руководителя фермерского хозяйства "Ғофур-Рухия" Хазараспского района, Хорезмская область

Исматиллаева Тахира Сидиковича - начальника управления путевого хозяйства акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"

Исматова Шерзода Махмудовича - мастера сборочного цеха совместного предприятия "JV MAN Auto-Uzbekistan", Самаркандская область

Исокова Нормурода Исроиловича - председателя Навоийского областного отдела благотворительного общественного фонда "Маҳалла"

Кадирова Абдуманоба Маликовича - водителя общества с ограниченной ответственностью "8-автобус саройи" акционерного общества "Тошшаҳартрансхизмат", город Ташкент

Калилаева Юсупа Азбергеновича - буровика общества с ограниченной ответственностью "Устюртгаз" акционерной компании "Ўзнефтгазқазибчиқариш", Республика Каракалпакстан

Камалова Анвара Исмоиловича - дизайнера-конструктора общества с ограниченной ответственностью "Истиқлол текстиль дизайн" Наманганского района, Наманганская область

Камбарову Мукаддас Абдуллаевну - исполнительного директора молодежного телеклуба "Бунёдкор" общественного движения молодежи "Камолот"

Кариева Сардора Хикматовича - генерального директора совместного предприятия "Жўрабек Лабораторис" Чиланзарского района, город Ташкент

Каримова Данияра Дилмуратовича - председателя Ташкентского областного Совета общественного движения молодежи "Камолот"

Каримова Урола Эшматовича - слесаря цеха акционерного общества "Шўрчи пахта", Сурхандарьинская область

Каримову Мехринисо Сайфутдиновну - директора Асакинского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Андижанская область

Кахарову Дилфузу Хакимовну - ведущего специалиста отдела контроля за качеством совместного предприятия "Река-мед фарм" Сырдарьинского района, Сырдарьинская область

Кима Эдуарда Николаевича - главного проектировщика дочернего предприятия "Қуюв-механика заводи" унитарного предприятия "Ўзтемирйўлмаштаъмир", город Ташкент

Кошимбетову Кутли Абдуллаевну - председателя схода граждан поселка "Қорақалпоғистон" Кунградского района, Республика Каракалпакстан

Мадиёрову Хадичу Хасановну - старшего оператора оборудования по очищению волокна акционерного общества "Қоракўл пахта тозалаш", Бухарская область

Мадумарова Толибжона Абдумаликовича - заместителя председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по законодательству и судебно-правовым вопросам

Максудову Мархамат Зуфаровну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Чилонзор" Чиланзарского района, город Ташкент

Маматкулова Равшана Уктамовича - старшего технолога цеха по обработке металла акционерного общества "Кварц" города Кувасая, Ферганская область

Махкамбаеву Махбубу Акмаловну - директора Ташкентского городского опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун"

Махкамова Содиржона Онорбоевича - машиниста крана путевой машинной станции №164 акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"

Мирабидова Мирмаксуда Мирахмадовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Пойабзалчи" Чиланзарского района, город Ташкент

Мирзаева Абдурашида Тухтасиновича - начальника национального диспетчерского центра унитарного предприятия "Ўзэлектртармоқ" акционерного общества "Ўзбекэнерго"

Мирхакимова Ровшана Миргаппаровича - прессовщика акционерного общества "Ўзкабель", город Ташкент

Муминову Мелихон Шокировну - председателя товарищества частных собственников жилья "Етти ранг" города Коканда, Ферганская область

Мусаева Бахромжона Рахмонкуловича - руководителя фермерского хозяйства "Яшасин фахри" Жалакудукского района, Андижанская область

Назаркулова Туйчи Турдикуловича - машиниста крана мостостроительного отряда №67 унитарного предприятия "Кўприк қурилиш трести", город Ташкент

Назарматова Рустама Бахтияровича - оператора молодежного медиацентра при Центральном совете общественного движения молодежи "Камолот"

Назарова Аскара Мухаммадиевича - машиниста буровой установки Центральной геологоразведочной экспедиции государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Нарбаева Анвара Келдибековича - главного инженера унитарного предприятия "Ўзтемирйўлқурилишмонтаж"

Ниязову Сураё Нуралиевну - главного специалиста Янгиерского городского Совета общественного движения молодежи "Камолот", председателя детской организации "Камалак", Сырдарьинская область

Норбоева Чори Самандаровича - главного чабана каракулеводческого племенного ширкатного хозяйства "Муборак" Мубарекского района, Кашкадарьинская область

Нугманова Собита Самсокжоновича - заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Афруз Камол" города Намангана, Наманганская область

Орипова Дилшода Аъзамовича - директора департамента бухгалтерского учета, отчетности и кассового исполнения Государственного бюджета Центрального банка Республики Узбекистан

Ортикову Мухаррамхон Уматалиевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Бўлон" Чартакского района, Наманганская область

Поянова Даврона Холмуродовича - буровика акционерного общества "Сурхон пармалаш ишлари", Сурхандарьинская область

Пулатову Шаходат Мухидиновну - председателя товарищества частных собственников жилья "Лочин" города Гулистана, Сырдарьинская область

Раджапова Мансура Кучкаровича - начальника дирекции управления делами акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"

Райимова Алижона Бахромовича - формировщика совместного предприятия "Евроосиё Тапо-Диск" города Ферганы, Ферганская область

Раманова Тайыра Сапарбаевича - электромонтажника общества с ограниченной ответственностью "Нукус электромонтаж" акционерного общества "Ўзэлектромонтаж", Республика Каракалпакстан

Рахматова Имома Мамадиёровича - руководителя Кашкадарьинского областного отдела Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства

Рузибаеву Рисолат Фахриевну - директора Нуратинского районного опорного пункта Международного благотворительного фонда "Соғлом авлод учун", Навоийская область

Рустамова Гайратжона Гадоевича - начальника отделения акционерного общества "Қизилқумцемент", Навоийская область

Сапарова Махмуда Ураловича - машиниста тепловоза Термезского локомотивного депо акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Сурхандарьинская область

Саттарова Дилшода Нематовича - начальника Финансового управления базовых отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса Министерства финансов Республики Узбекистан

Сатторова Баходира Очиловича - начальника гидроучастка управления ирригационной системы "Оқ-сув" бассейнового управления ирригационных систем "Аму-Қашқадарё", Кашкадарьинская область

Сатторова Немата Шодиевича - главного механика общества с ограниченной ответственностью "Хўжаиконтуз" Шерабадского района, Сурхандарьинская область

Сидикова Хуснидина Пардабаевича - машиниста бульдозера филиала "Белазкўмир" акционерного общества "Ўзбеккўмир", Ташкентская область

Собирову Насибахон Анваровну - заместителя хокима Уйчинского района, председателя комитета женщин, Наманганская область

Суванову Зохиду Туллибековну - руководителя Бекабадского районного отдела Республиканского центра пропаганды духовности, Ташкентская область

Сулайманова Нуритдина Сагдуллаевича - машиниста производственного цеха акционерного общества "Жиззах пластмасса", Джизакская область

Тахирову Зияду Нигматуллаевну - заместителя хокима Бектемирского района, председателя комитета женщин, город Ташкент

Ташева Алишера Эргашевича - заместителя начальника котлотурбинного цеха унитарного предприятия "Талимаржон иссиқлик электр станцияси", Кашкадарьинская область

Ташматова Абдумумина Абдуваитовича - старшего мастера сортопрокатного цеха №2 акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область

Тоджиева Искандара Адибовича - пилота-инструктора Учебно-тренировочного центра Национальной авиакомпании "Ўзбекистон ҳаво йўллари"

Тростянского Дмитрия Валерьевича - ведущего аналитика центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" Республики Узбекистан

Тулиеву Мухаббат Тургуновну - ведущего инженера Хавастской дистанции сигнализации и связи акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Сырдарьинская область

Тураева Файзуллу Эрдоновича - начальника сульфатного цеха Северного рудоуправления государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область

Умарову Озоду Гайратовну - руководителя рабочей группы по проектированию общества с ограниченной ответственностью "BePro-дастурчилар маркази" Чиланзарского района, город Ташкент

Утанова Алишера Ахмаджоновича - машиниста мельницы дробильного участка акционерного общества "Қувасойцемент", Ферганская область

Файзиеву Джамилу Исомиддиновну - инженера Джизакской железнодорожной дистанции акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Джизакская область

Файзиеву Дилором Хуснитдиновну - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по международным делам и межпарламентским связям

Хайдарова Жамшида Темуровича - генерального директора совместного предприятия "Ург-газ карпет" Ургутского района, Самаркандская область

Хайдарову Хайринсу Хужамбердиевну - оператора общества с ограниченной ответственностью "Антекс" Балыкчинского района, Андижанская область

Хайитбаева Баходира Атахановича - председателя товарищества частных собственников жилья "Огаҳий коммунал сервис" города Ургенча, Хорезмская область

Халикова Азамата Камиловича - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Темур-Малик" Кызылтепинского района, Навоийская область

Хамроева Дилмурода Холмуродовича - проходчика рудоуправления "Хандиза" Сурхандарьинской области акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"

Хасанова Яхшибоя Шамуратовича - руководителя фермерского хозяйства "Асалчи Элдор" Иштыханского района, Самаркандская область

Хасанову Санобар Искандаровну - ткачиху общества с ограниченной ответственностью "Хоразм гиламлари" Хивинского района, Хорезмская область

Хашимова Гулома Улмасовича - начальника смены цеха азотной кислоты акционерного общества "Фарғонаазот", Ферганская область

Ходжанова Фархода Халимовича - директора общества с ограниченной ответственностью "Озод фаровон қурилиш" Гузарского района, Кашкадарьинская область

Хожиматова Абдуллажона - председателя Избосканского районного отделения благотворительного общественного фонда "Маҳалла", Андижанская область

Холмурадову Дильбар Уринбоевну - консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания схода граждан махалли "Қипчоқ" города Джизака, Джизакская область

Худайберганова Бахтиёра Эргашовича - машиниста автокатка подрядного ремонтно-эксплуатационного предприятия дорожного хозяйства Чиназского района, Ташкентская область

Шамсиеву Гулнору Бакоевну - председателя схода граждан махалли "Тошлоқ" Гиждуванского района, Бухарская область

Шодиеву Дилфузу Октябревну - директора Учебно-методического центра при Центральном совете общественного движения молодежи "Камолот"

Шомирзаева Шухрата Шомахсутовича - заместителя директора акционерного общества "GM Powertrain-Uzbekistan" по вопросам производства – начальника отдела технического обслуживания, Ташкентская область

Шукурова Рустама Закировича - начальника отдела филиала "Тошкент шаҳар телефон тармоғи" акционерной компании "Ўзбектелеком"

Элмуратова Нарзуллу Хасановича - комбайнера общества с ограниченной ответственностью "Боёвут агротехсервис МТП", Сырдарьинская область

Эргашева Ризокула Тухтаевича - заместителя начальника установки основного производственного цеха унитарного предприятия "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи", Бухарская область

Эргашева Сатора Салохиддиновича - начальника Бухарской дистанции сигнализации и связи акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Бухарская область. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи