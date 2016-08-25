Посол Чехии завершает свою миссию в Ташкенте

Посол Чехии завершает свою миссию в Ташкенте25.08.2016 16:16
ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с завершающим свою миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики Гинеком Пейха.
В ходе состоявшейся беседы были подведены итоги развития узбекско-чешского сотрудничества за время пребывания Г.Пейха в должности (с сентября 2012 года) и обговорены дальнейшие перспективы развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Гинек Пейха также одновременно являлся послом Чехии в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте).
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