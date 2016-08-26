



Делегация Узбекистана вернулась из Астаны



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана завершила визит в Астану, где с 23 по 25 августа приняла участие в заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.



На встрече представители государств-членов провели обмен мнениями по графику проведения основных мероприятий в организации в 2016-2017 годах, включая предстоящее в ноябре очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) ШОС, и другим вопросам повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи