Делегация Узбекистана вернулась из Астаны

Делегация Узбекистана вернулась из Астаны26.08.2016 11:14
НОВОСТИ В МИРЕ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана завершила визит в Астану, где с 23 по 25 августа приняла участие в заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
На встрече представители государств-членов провели обмен мнениями по графику проведения основных мероприятий в организации в 2016-2017 годах, включая предстоящее в ноябре очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) ШОС, и другим вопросам повестки дня.
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