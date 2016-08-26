Силовики Узбекистана получат госнаграды

Силовики Узбекистана получат госнаграды26.08.2016 13:19
ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 25-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", в соответствии с которым, по традиции, в преддверии празднования очередной годовщины национальной независимости к государственным наградам представлен ряд сотрудников силовых ведомств страны.
Указом предписывается за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоить почетное звание:
"Заслуженный юрист Республики Узбекистан»
- Ачилову Илхому Каландаровичу - начальнику управления по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, органах национальной безопасности и таможни Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
- Аюбову Улугбеку Толагановичу - старшему преподавателю кафедры "Международное право и права человека" Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
- Ёдгорову Холмумину Буврабоевичу - судье Верховного суда Республики Узбекистан
- Жалолову Бахтиёру Одиловичу - первому заместителю начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Окюлову Оманбаю - профессору кафедры "Гражданское право" Ташкентского государственного юридического университета
За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:
орденом "Меҳнат шуҳрати"
- Шамсутдинова Бахрама Абдуллаевича - главного государственного налогового инспектора Государственного налогового управления города Ташкента
орденом "Шон-шараф" II степени
- Абдинабиева Шавката Азадбековича - начальника службы Министерства обороны Республики Узбекистан
- Абдуюсупова Мурода Абдурахимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Алиева Шухрата Хасановича - первого заместителя начальника Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Исмоилова Ойбека Ортиковича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хамраева Азиза Сирожиддиновича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Дўстлик"
- Абдуганиева Бахтиёра Ермахаматовича - начальника Центральной таможенной лаборатории Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
- Максудову Гулбахор - преподавателя кафедры "Конституционно-правовые дисциплины" Ташкентского юридического колледжа
- Рахматова Эркина Облобердыевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Салимова Азиза Халимовича - начальника Центра взрывотехнических экспертиз Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Цоя Эдуарда Алексеевича - первого заместителя Транспортного прокурора Республики Узбекистан
- Шерйигитова Мамаюсуба Мамадияровича - судью Самаркандского областного суда по уголовным делам
- Щиголева Евгения Станиславовича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Югая Станислава Валерьевича - начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан
орденом "Мардлик"
- Абиджанова Камолиддина Абдукаххоровича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Шайхантаурского района города Ташкента
- Байбабаева Собиржона Азимжоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Гафурова Абдурашида Абдумажидовича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Зиямухамедова Руслана Исломжоновича - штурмана эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ибадуллаева Атабека Сапабаевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Махмудова Фазлиддина Хомитовича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Муханова Бахрама Вахабовича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Республике Каракалпакстан
- Хусанова Ганишера Умаралиевича - помощника командира взвода группы Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
- Абдреимова Расула Жумабаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Абдувалитова Ермахамеда Бурановича (посмертно) - заместителя командира отряда отдельного батальона управления "Охрана" Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Абдурасулиева Толыбая Исатдиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Алланазарова Карима Рахмонкуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Арзикулова Илхомжона Низомиддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ахмаджонова Латибжона Эргашевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ахророва Обида Олимхоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Буранова Акмала Иргашевича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области
- Бутаярова Нурали Жанкабиловича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
- Енсепбаева Абдирейима Каражановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Жалилова Санжара Акбаровича - начальника отделения Главного управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
- Каллибекова Саламата Кеунимжаевича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Чимбайского района Республики Каракалпакстан
- Каримова Жахонгира Хабибуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Киличева Фахриддина Ибройимовича - заместителя начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Кузиева Бахтияра Садикжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Маджидова Азима Каххаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Максудова Нуриддина Насириддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Махаматова Сардора Алишеровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Махкамова Валижана Яхияматовича - начальника команды отряда военизированной охраны Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Махкамова Сахобжона Комоловича - командира группы Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области
- Мирзаева Шухратжона Абдуманобовича - старшего офицера отдела Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Назарова Алишера Махмудовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области
- Одилова Бахтиёра Эркиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Очилова Абдураззока Холмуродовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Примова Санжарбека Шавкатовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области
- Рахмонова Жавлонбека Махамаджоновича - командира группы Специального поисково-спасательного управления "Камчик" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- Сатторова Жасурбека Абдугафуровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Таджиева Равшанжона Закирджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Темирова Собира Гуломовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
- Тиловова Дилшода Баходир угли - командира звена войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тошбоева Содика Донакуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Тураева Мухаммадхона Аюбхоновича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области
- Турсунходжаева Искандара Саидиллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Уракова Юсуфа Абдуназаровича - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хаирова Шакира Фаридовича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хакимова Рустама Нематовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хамдамова Хуршида Хамидовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хамидиллаева Абдухалила Соходуллаевича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Холмирзаева Зойира Файзуллаевича - старшего инструктора военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Джизакской области
- Хужакулова Хамзу Тураевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Шарапова Малика Ганиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Шаропова Рустама Юлчивоевича - специалиста секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Юсупова Джохонгира Нодировича - старшего следователя по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
медалью "Содиқ хизматлари учун"
- Абдумуминова Махмуда Менгтураевича - заместителя командира группы Министерства обороны Республики Узбекистан
- Акбарова Санжара Акбар угли - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Алимова Шерзода Боходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Бегматова Шерзода Нурматовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Бойболаева Хотамжона Хасанбоевича - командира батареи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Боймуротова Содика Роззиковича - главного государственного налогового инспектора Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
- Валиева Комолиддина Убайдуллаевича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел на транспорте
- Джураева Жамшида Раимджановича - первого заместителя начальника управления безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Кодирова Гайрата Абдукаххоровича - начальника отдела государственной налоговой инспекции Букинского района Ташкентской области
- Кожаметова Парахата Даулетбаевича - начальника территориального управления Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов по Республике Каракалпакстан
- Кучкорова Уткира Амонбоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мамажонова Зухридина Ахмаджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Матмуротова Маъруфжона Мухамадалиевича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мирзаева Шерзода Гофуржоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мирсаатова Одилжона Мирхомитовича - заместителя начальника Управления Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Морено Станислава Леонардовича - старшего офицера Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Музафарова Туроба Мухитдиновича - начальника управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Муминова Шерзода Кувандиковича - начальника отдела Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мухтарова Фурката Шахобидиновича - старшего инспектора Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Назирова Бехзода Журамирзаевича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Андижанской области
- Нарбаева Нуриддина Хамиджановича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Чиназского района Ташкентской области
- Нарбаева Алишера Тухтаевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Нишанова Латиба Гуломидиновича - начальника управления Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Носирова Санжара Носировича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Нуритдинова Хусниддина Норпулатовича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Нуруллаева Арзикула Журакуловича - начальника кафедры Военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии
- Пака Вячеслава Юрьевича - заместителя начальника управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
- Парпиева Одилжона Азадовича - заместителя начальника приграничного таможенного поста "Тошкент халкаро аэропорти" специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"
- Пилипенко Дмитрия Васильевича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Пулатова Бобомурода Каримовича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахманова Уктама Рамазановича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ризоева Камолжона Миржоновича - заместителя начальника Центра управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- Сагатова Абдуллу Фаттаховича - заместителя начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Саидкаримова Саидлазиза Саидасиловича - заместителя начальника организационно-контрольного и аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
- Сафарова Шерзода Муратовича - старшего научного сотрудника Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Таджиева Эркабая Аминовича - первого заместителя прокурора Ташкентской области
- Тоирова Азизжона Икромовича - начальника отдела Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
- Тухтаматова Равшана Холматовича - главного санитарного врача – начальника Центра санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тухтасинова Казимжона Косимовича - заместителя начальника отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
- Умарова Отабека Улугбековича - старшего специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Урмонова Кахрамонжона Кобиловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хазиева Амира Рауфовича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хамраева Каххора Муминовича - главного специалиста отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Холикова Тулкина Ураковича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Чариева Рустама Жумаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Шайманова Уткира Хамраевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Шониятова Шохобиддина Шоюсуповича - начальника отделения отдела по координации деятельности мобильных отрядов особого назначения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Эгамбердиева Бахтиёра Нумоновича - заместителя начальника штаба пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Юсупова Шухрата Набиевича - заместителя начальника Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий Министерства обороны Республики Узбекистан
- Якубова Фархода Боходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
медалью "Шуҳрат"
- Аберкулова Шавката Эшимовича - начальника отдела Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
- Адашбекову Рано Шадмановну - старшего инспектора прокуратуры города Каттакургана Самаркандской области
- Акбарова Хаётбека Рахмонжоновича - начальника отдела нотариата, адвокатуры и органов ЗАГС Управления юстиции Андижанской области
- Ахмедова Азизбека Адхамовича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Бахронова Фируза Мирзокуловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Бекмуратова Комилбека Кабилбековича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ботирова Равшанбека Ривожидиновича - милиционера отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Наманганской области
- Дадаходжаеву Барно Кочкаровну - помощника прокурора города Ташкента по кадрам
- Джалилова Дилшодбека Ганижоновича - командира группы Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Джураеву Лайло Раимовну - адвоката адвокатской фирмы города Ангрена Ташкентской области
- Джураеву Комилу Гафуровну - заведующую кафедрой "Информационные технологии" Налоговой академии Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
- Душанова Комила Баходировича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Едгарова Нодира Шокиралиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ермекбаева Нурлана Бегалиевича - старшего инженера управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
- Жаббарбергенова Досбергена Турымуратовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан города Нукуса Республики Каракалпакстан
- Жамонкулова Жавлонбека Хабибуллаевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Зияева Нарзуллу Нематовича - старшего мастера Джамбайской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар" Самаркандской области
- Исмоилова Дилшода Уктамовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Сардобинского района Сырдарьинской области
- Истамова Нодиржона Искандаровича - начальника отделения радиационно-химической защиты Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области
- Ишонкулова Акрама Адхамовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Каххорова Фарруха Бахтиёровича - заместителя директора Национального кинологического центра Государственного таможенного комитета по научной и тренировочной работе
- Кодирова Илхомжона Абдусаттаровича - заместителя начальника территориального управления Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов по Наманганской области
- Кулмонова Азамата Махмудовича - командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Кунгратова Мирзохида Шарапуллаевича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
- Маматкулова Жамшита Олимжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Марахимова Музаффаржона Мирзарахмоновича - судью Ферганского областного суда по уголовным делам
- Матмуратова Ихтияра Жалгасовича - судью Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан
- Мирзаева Акрама Мингноровича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мирзаева Фархода Эркиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мирзахакимова Отамирзу Абдумажитовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Янгикурганского района Наманганской области
- Мирсафаева Джахонгира Сирожиддиновича - начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
- Муродова Мухриддина Киёмиддиновича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мустафакулова Шавката Наркуловича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Гулистанского района Сырдарьинской области
- Мухаммадиева Актама Зайниддиновича - заместителя начальника управления по правовой защите субъектов предпринимательства и иностранных инвестиций Министерства юстиции Республики Узбекистан
- Набиева Азизжона Абдисамиевича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Нарматова Юлдашали Сотвалдиевича - методиста-инструктора учебного спортивно-технического клуба Кургантепинского района ОСО "Ватанпарвар" Андижанской области
- Насридинова Дилшода Улмасовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Негматову Дилафруз Хусановну - преподавателя Самаркандского военно-академического лицея
- Низамова Фазлихона Сафаровича - доцента кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахимова Жахонгира Чориевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахматова Жасура Джамшеровича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рустамова Баходира Холмирзаевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Савельеву Ларису Владимировну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции города Карши Кашкадарьинской области
- Салохидинова Икромжона Олимжоновича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Куштепинского района Ферганской области
- Сангирова Максиммурота Махрамовича - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Бахмальского района Джизакской области
- Таирову Мадину Акбаровну - заместителя заведующего кафедрой Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
- Тураева Рузима - старшего нотариуса государственной нотариальной конторы №1 Шаватского района Хорезмской области
- Тургунову Нодиру Мухтаралиевну - преподавателя Ферганского военно-академического лицея
- Турсуналиева Ахрора Ахмаджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хайдарова Камолиддина Шаробидиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Худайбердиева Бахтиёржона Толибовича - заместителя прокурора Наманганской области
- Хужакулова Мамарайима Абдурайимовича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хусанову Фатиму Усмановну - судью Конституционного суда Республики Узбекистан
- Чориева Эргаша Эгамбердиевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Шамсиева Нурали Зайдиновича - начальника сектора государственной налоговой инспекции Хатырчинского района Навоийской области
- Эгамбердиева Жавлонбека Хошимовича - командира группы Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
- Эгамбердиева Одилбека Пулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Эгамова Бехзода Дониеровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Эменова Фахриддина Мансуровича - спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области
- Эшондедаева Ёдгоржона Гуламовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Юлдашева Гайрата Кувандиковича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Юсупова Уктамбоя Абсамадовича - прокурора Кизирикского района Сурхандарьинской области.
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