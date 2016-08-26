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Силовики Узбекистана получат госнаграды
26.08.2016 13:19

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 25-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", в соответствии с которым, по традиции, в преддверии празднования очередной годовщины национальной независимости к государственным наградам представлен ряд сотрудников силовых ведомств страны.

Указом предписывается за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоить почетное звание:

"Заслуженный юрист Республики Узбекистан»

  • Ачилову Илхому Каландаровичу - начальнику управления по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, органах национальной безопасности и таможни Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
  • Аюбову Улугбеку Толагановичу - старшему преподавателю кафедры "Международное право и права человека" Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
  • Ёдгорову Холмумину Буврабоевичу - судье Верховного суда Республики Узбекистан
  • Жалолову Бахтиёру Одиловичу - первому заместителю начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Окюлову Оманбаю - профессору кафедры "Гражданское право" Ташкентского государственного юридического университета

За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Шамсутдинова Бахрама Абдуллаевича - главного государственного налогового инспектора Государственного налогового управления города Ташкента

орденом "Шон-шараф" II степени

  • Абдинабиева Шавката Азадбековича - начальника службы Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Абдуюсупова Мурода Абдурахимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Алиева Шухрата Хасановича - первого заместителя начальника Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Исмоилова Ойбека Ортиковича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хамраева Азиза Сирожиддиновича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Дўстлик"

  • Абдуганиева Бахтиёра Ермахаматовича - начальника Центральной таможенной лаборатории Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
  • Максудову Гулбахор - преподавателя кафедры "Конституционно-правовые дисциплины" Ташкентского юридического колледжа
  • Рахматова Эркина Облобердыевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Салимова Азиза Халимовича - начальника Центра взрывотехнических экспертиз Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Цоя Эдуарда Алексеевича - первого заместителя Транспортного прокурора Республики Узбекистан
  • Шерйигитова Мамаюсуба Мамадияровича - судью Самаркандского областного суда по уголовным делам
  • Щиголева Евгения Станиславовича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Югая Станислава Валерьевича - начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан

орденом "Мардлик"

  • Абиджанова Камолиддина Абдукаххоровича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Шайхантаурского района города Ташкента
  • Байбабаева Собиржона Азимжоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Гафурова Абдурашида Абдумажидовича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Зиямухамедова Руслана Исломжоновича - штурмана эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ибадуллаева Атабека Сапабаевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Махмудова Фазлиддина Хомитовича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муханова Бахрама Вахабовича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Республике Каракалпакстан
  • Хусанова Ганишера Умаралиевича - помощника командира взвода группы Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Жасорат"

  • Абдреимова Расула Жумабаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Абдувалитова Ермахамеда Бурановича (посмертно) - заместителя командира отряда отдельного батальона управления "Охрана" Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Абдурасулиева Толыбая Исатдиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Алланазарова Карима Рахмонкуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Арзикулова Илхомжона Низомиддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ахмаджонова Латибжона Эргашевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ахророва Обида Олимхоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Буранова Акмала Иргашевича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Бутаярова Нурали Жанкабиловича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
  • Енсепбаева Абдирейима Каражановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Жалилова Санжара Акбаровича - начальника отделения Главного управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
  • Каллибекова Саламата Кеунимжаевича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Чимбайского района Республики Каракалпакстан
  • Каримова Жахонгира Хабибуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Киличева Фахриддина Ибройимовича - заместителя начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Кузиева Бахтияра Садикжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Маджидова Азима Каххаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Максудова Нуриддина Насириддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Махаматова Сардора Алишеровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Махкамова Валижана Яхияматовича - начальника команды отряда военизированной охраны Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Махкамова Сахобжона Комоловича - командира группы Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области
  • Мирзаева Шухратжона Абдуманобовича - старшего офицера отдела Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Назарова Алишера Махмудовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области
  • Одилова Бахтиёра Эркиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Очилова Абдураззока Холмуродовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Примова Санжарбека Шавкатовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области
  • Рахмонова Жавлонбека Махамаджоновича - командира группы Специального поисково-спасательного управления "Камчик" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
  • Сатторова Жасурбека Абдугафуровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Таджиева Равшанжона Закирджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Темирова Собира Гуломовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
  • Тиловова Дилшода Баходир угли - командира звена войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тошбоева Содика Донакуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Тураева Мухаммадхона Аюбхоновича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области
  • Турсунходжаева Искандара Саидиллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Уракова Юсуфа Абдуназаровича - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хаирова Шакира Фаридовича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хакимова Рустама Нематовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хамдамова Хуршида Хамидовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хамидиллаева Абдухалила Соходуллаевича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Холмирзаева Зойира Файзуллаевича - старшего инструктора военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Джизакской области
  • Хужакулова Хамзу Тураевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Шарапова Малика Ганиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Шаропова Рустама Юлчивоевича - специалиста секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Юсупова Джохонгира Нодировича - старшего следователя по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Абдумуминова Махмуда Менгтураевича - заместителя командира группы Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Акбарова Санжара Акбар угли - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Алимова Шерзода Боходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Бегматова Шерзода Нурматовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бойболаева Хотамжона Хасанбоевича - командира батареи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Боймуротова Содика Роззиковича - главного государственного налогового инспектора Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
  • Валиева Комолиддина Убайдуллаевича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел на транспорте
  • Джураева Жамшида Раимджановича - первого заместителя начальника управления безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Кодирова Гайрата Абдукаххоровича - начальника отдела государственной налоговой инспекции Букинского района Ташкентской области
  • Кожаметова Парахата Даулетбаевича - начальника территориального управления Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов по Республике Каракалпакстан
  • Кучкорова Уткира Амонбоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мамажонова Зухридина Ахмаджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Матмуротова Маъруфжона Мухамадалиевича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мирзаева Шерзода Гофуржоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мирсаатова Одилжона Мирхомитовича - заместителя начальника Управления Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Морено Станислава Леонардовича - старшего офицера Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Музафарова Туроба Мухитдиновича - начальника управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муминова Шерзода Кувандиковича - начальника отдела Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мухтарова Фурката Шахобидиновича - старшего инспектора Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Назирова Бехзода Журамирзаевича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Андижанской области
  • Нарбаева Нуриддина Хамиджановича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Чиназского района Ташкентской области
  • Нарбаева Алишера Тухтаевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Нишанова Латиба Гуломидиновича - начальника управления Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Носирова Санжара Носировича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Нуритдинова Хусниддина Норпулатовича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Нуруллаева Арзикула Журакуловича - начальника кафедры Военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии
  • Пака Вячеслава Юрьевича - заместителя начальника управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
  • Парпиева Одилжона Азадовича - заместителя начальника приграничного таможенного поста "Тошкент халкаро аэропорти" специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"
  • Пилипенко Дмитрия Васильевича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Пулатова Бобомурода Каримовича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахманова Уктама Рамазановича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ризоева Камолжона Миржоновича - заместителя начальника Центра управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
  • Сагатова Абдуллу Фаттаховича - заместителя начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Саидкаримова Саидлазиза Саидасиловича - заместителя начальника организационно-контрольного и аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
  • Сафарова Шерзода Муратовича - старшего научного сотрудника Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Таджиева Эркабая Аминовича - первого заместителя прокурора Ташкентской области
  • Тоирова Азизжона Икромовича - начальника отдела Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
  • Тухтаматова Равшана Холматовича - главного санитарного врача – начальника Центра санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тухтасинова Казимжона Косимовича - заместителя начальника отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Умарова Отабека Улугбековича - старшего специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Урмонова Кахрамонжона Кобиловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хазиева Амира Рауфовича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хамраева Каххора Муминовича - главного специалиста отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Холикова Тулкина Ураковича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Чариева Рустама Жумаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Шайманова Уткира Хамраевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Шониятова Шохобиддина Шоюсуповича - начальника отделения отдела по координации деятельности мобильных отрядов особого назначения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Эгамбердиева Бахтиёра Нумоновича - заместителя начальника штаба пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Юсупова Шухрата Набиевича - заместителя начальника Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Якубова Фархода Боходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

медалью "Шуҳрат"

  • Аберкулова Шавката Эшимовича - начальника отдела Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
  • Адашбекову Рано Шадмановну - старшего инспектора прокуратуры города Каттакургана Самаркандской области
  • Акбарова Хаётбека Рахмонжоновича - начальника отдела нотариата, адвокатуры и органов ЗАГС Управления юстиции Андижанской области
  • Ахмедова Азизбека Адхамовича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Бахронова Фируза Мирзокуловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бекмуратова Комилбека Кабилбековича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ботирова Равшанбека Ривожидиновича - милиционера отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Наманганской области
  • Дадаходжаеву Барно Кочкаровну - помощника прокурора города Ташкента по кадрам
  • Джалилова Дилшодбека Ганижоновича - командира группы Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Джураеву Лайло Раимовну - адвоката адвокатской фирмы города Ангрена Ташкентской области
  • Джураеву Комилу Гафуровну - заведующую кафедрой "Информационные технологии" Налоговой академии Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
  • Душанова Комила Баходировича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Едгарова Нодира Шокиралиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ермекбаева Нурлана Бегалиевича - старшего инженера управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Жаббарбергенова Досбергена Турымуратовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан города Нукуса Республики Каракалпакстан
  • Жамонкулова Жавлонбека Хабибуллаевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Зияева Нарзуллу Нематовича - старшего мастера Джамбайской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар" Самаркандской области
  • Исмоилова Дилшода Уктамовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Сардобинского района Сырдарьинской области
  • Истамова Нодиржона Искандаровича - начальника отделения радиационно-химической защиты Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области
  • Ишонкулова Акрама Адхамовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Каххорова Фарруха Бахтиёровича - заместителя директора Национального кинологического центра Государственного таможенного комитета по научной и тренировочной работе
  • Кодирова Илхомжона Абдусаттаровича - заместителя начальника территориального управления Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов по Наманганской области
  • Кулмонова Азамата Махмудовича - командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Кунгратова Мирзохида Шарапуллаевича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
  • Маматкулова Жамшита Олимжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Марахимова Музаффаржона Мирзарахмоновича - судью Ферганского областного суда по уголовным делам
  • Матмуратова Ихтияра Жалгасовича - судью Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан
  • Мирзаева Акрама Мингноровича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мирзаева Фархода Эркиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мирзахакимова Отамирзу Абдумажитовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Янгикурганского района Наманганской области
  • Мирсафаева Джахонгира Сирожиддиновича - начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
  • Муродова Мухриддина Киёмиддиновича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мустафакулова Шавката Наркуловича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Гулистанского района Сырдарьинской области
  • Мухаммадиева Актама Зайниддиновича - заместителя начальника управления по правовой защите субъектов предпринимательства и иностранных инвестиций Министерства юстиции Республики Узбекистан
  • Набиева Азизжона Абдисамиевича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Нарматова Юлдашали Сотвалдиевича - методиста-инструктора учебного спортивно-технического клуба Кургантепинского района ОСО "Ватанпарвар" Андижанской области
  • Насридинова Дилшода Улмасовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Негматову Дилафруз Хусановну - преподавателя Самаркандского военно-академического лицея
  • Низамова Фазлихона Сафаровича - доцента кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахимова Жахонгира Чориевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахматова Жасура Джамшеровича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рустамова Баходира Холмирзаевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Савельеву Ларису Владимировну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции города Карши Кашкадарьинской области
  • Салохидинова Икромжона Олимжоновича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Куштепинского района Ферганской области
  • Сангирова Максиммурота Махрамовича - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Бахмальского района Джизакской области
  • Таирову Мадину Акбаровну - заместителя заведующего кафедрой Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
  • Тураева Рузима - старшего нотариуса государственной нотариальной конторы №1 Шаватского района Хорезмской области
  • Тургунову Нодиру Мухтаралиевну - преподавателя Ферганского военно-академического лицея
  • Турсуналиева Ахрора Ахмаджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хайдарова Камолиддина Шаробидиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Худайбердиева Бахтиёржона Толибовича - заместителя прокурора Наманганской области
  • Хужакулова Мамарайима Абдурайимовича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хусанову Фатиму Усмановну - судью Конституционного суда Республики Узбекистан
  • Чориева Эргаша Эгамбердиевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Шамсиева Нурали Зайдиновича - начальника сектора государственной налоговой инспекции Хатырчинского района Навоийской области
  • Эгамбердиева Жавлонбека Хошимовича - командира группы Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
  • Эгамбердиева Одилбека Пулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Эгамова Бехзода Дониеровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Эменова Фахриддина Мансуровича - спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области
  • Эшондедаева Ёдгоржона Гуламовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Юлдашева Гайрата Кувандиковича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Юсупова Уктамбоя Абсамадовича - прокурора Кизирикского района Сурхандарьинской области.

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21.04.2018
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