



Силовики Узбекистана получат госнаграды



ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с 25-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", в соответствии с которым, по традиции, в преддверии празднования очередной годовщины национальной независимости к государственным наградам представлен ряд сотрудников силовых ведомств страны. Указом предписывается за большой вклад в формирование правового государства и совершенствование национального законодательства, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, укрепление законности и правопорядка, повышение правовой культуры в обществе и подготовку высококвалифицированных юридических кадров присвоить почетное звание: "Заслуженный юрист Республики Узбекистан» Ачилову Илхому Каландаровичу - начальнику управления по надзору за исполнением законодательства в Вооруженных Силах, органах национальной безопасности и таможни Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

Аюбову Улугбеку Толагановичу - старшему преподавателю кафедры "Международное право и права человека" Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

Ёдгорову Холмумину Буврабоевичу - судье Верховного суда Республики Узбекистан

Жалолову Бахтиёру Одиловичу - первому заместителю начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Окюлову Оманбаю - профессору кафедры "Гражданское право" Ташкентского государственного юридического университета За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга по защите национальных интересов и обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:



орденом "Меҳнат шуҳрати" Шамсутдинова Бахрама Абдуллаевича - главного государственного налогового инспектора Государственного налогового управления города Ташкента орденом "Шон-шараф" II степени Абдинабиева Шавката Азадбековича - начальника службы Министерства обороны Республики Узбекистан

Абдуюсупова Мурода Абдурахимовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Алиева Шухрата Хасановича - первого заместителя начальника Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Исмоилова Ойбека Ортиковича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Хамраева Азиза Сирожиддиновича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Дўстлик" Абдуганиева Бахтиёра Ермахаматовича - начальника Центральной таможенной лаборатории Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Максудову Гулбахор - преподавателя кафедры "Конституционно-правовые дисциплины" Ташкентского юридического колледжа

Рахматова Эркина Облобердыевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Салимова Азиза Халимовича - начальника Центра взрывотехнических экспертиз Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Цоя Эдуарда Алексеевича - первого заместителя Транспортного прокурора Республики Узбекистан

Шерйигитова Мамаюсуба Мамадияровича - судью Самаркандского областного суда по уголовным делам

Щиголева Евгения Станиславовича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Югая Станислава Валерьевича - начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан орденом "Мардлик" Абиджанова Камолиддина Абдукаххоровича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел Шайхантаурского района города Ташкента

Байбабаева Собиржона Азимжоновича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Гафурова Абдурашида Абдумажидовича - специалиста взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Зиямухамедова Руслана Исломжоновича - штурмана эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ибадуллаева Атабека Сапабаевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Махмудова Фазлиддина Хомитовича - командира секции группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Муханова Бахрама Вахабовича - начальника отдела по борьбе с контрабандой Управления Государственного таможенного комитета по Республике Каракалпакстан

Хусанова Ганишера Умаралиевича - помощника командира взвода группы Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан медалью "Жасорат" Абдреимова Расула Жумабаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Абдувалитова Ермахамеда Бурановича (посмертно) - заместителя командира отряда отдельного батальона управления "Охрана" Главного управления внутренних дел города Ташкента

Абдурасулиева Толыбая Исатдиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Алланазарова Карима Рахмонкуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Арзикулова Илхомжона Низомиддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ахмаджонова Латибжона Эргашевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ахророва Обида Олимхоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Буранова Акмала Иргашевича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области

Бутаярова Нурали Жанкабиловича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области

Енсепбаева Абдирейима Каражановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Жалилова Санжара Акбаровича - начальника отделения Главного управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Каллибекова Саламата Кеунимжаевича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Чимбайского района Республики Каракалпакстан

Каримова Жахонгира Хабибуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Киличева Фахриддина Ибройимовича - заместителя начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Кузиева Бахтияра Садикжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Маджидова Азима Каххаровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Максудова Нуриддина Насириддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Махаматова Сардора Алишеровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Махкамова Валижана Яхияматовича - начальника команды отряда военизированной охраны Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Махкамова Сахобжона Комоловича - командира группы Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области

Мирзаева Шухратжона Абдуманобовича - старшего офицера отдела Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Назарова Алишера Махмудовича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Бухарской области

Одилова Бахтиёра Эркиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Очилова Абдураззока Холмуродовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Примова Санжарбека Шавкатовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области

Рахмонова Жавлонбека Махамаджоновича - командира группы Специального поисково-спасательного управления "Камчик" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Сатторова Жасурбека Абдугафуровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Таджиева Равшанжона Закирджановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Темирова Собира Гуломовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области

Тиловова Дилшода Баходир угли - командира звена войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Тошбоева Содика Донакуловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Тураева Мухаммадхона Аюбхоновича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области

Турсунходжаева Искандара Саидиллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Уракова Юсуфа Абдуназаровича - заместителя начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хаирова Шакира Фаридовича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хакимова Рустама Нематовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хамдамова Хуршида Хамидовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хамидиллаева Абдухалила Соходуллаевича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Холмирзаева Зойира Файзуллаевича - старшего инструктора военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Джизакской области

Хужакулова Хамзу Тураевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Шарапова Малика Ганиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Шаропова Рустама Юлчивоевича - специалиста секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Юсупова Джохонгира Нодировича - старшего следователя по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан медалью "Содиқ хизматлари учун" Абдумуминова Махмуда Менгтураевича - заместителя командира группы Министерства обороны Республики Узбекистан

Акбарова Санжара Акбар угли - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Алимова Шерзода Боходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Бегматова Шерзода Нурматовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Бойболаева Хотамжона Хасанбоевича - командира батареи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Боймуротова Содика Роззиковича - главного государственного налогового инспектора Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

Валиева Комолиддина Убайдуллаевича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел на транспорте

Джураева Жамшида Раимджановича - первого заместителя начальника управления безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел города Ташкента

Кодирова Гайрата Абдукаххоровича - начальника отдела государственной налоговой инспекции Букинского района Ташкентской области

Кожаметова Парахата Даулетбаевича - начальника территориального управления Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов по Республике Каракалпакстан

Кучкорова Уткира Амонбоевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мамажонова Зухридина Ахмаджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Матмуротова Маъруфжона Мухамадалиевича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мирзаева Шерзода Гофуржоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мирсаатова Одилжона Мирхомитовича - заместителя начальника Управления Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Морено Станислава Леонардовича - старшего офицера Государственной фельдъегерской службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Музафарова Туроба Мухитдиновича - начальника управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Муминова Шерзода Кувандиковича - начальника отдела Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Мухтарова Фурката Шахобидиновича - старшего инспектора Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Назирова Бехзода Журамирзаевича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Андижанской области

Нарбаева Нуриддина Хамиджановича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Чиназского района Ташкентской области

Нарбаева Алишера Тухтаевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Нишанова Латиба Гуломидиновича - начальника управления Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Носирова Санжара Носировича - начальника пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Нуритдинова Хусниддина Норпулатовича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Нуруллаева Арзикула Журакуловича - начальника кафедры Военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии

Пака Вячеслава Юрьевича - заместителя начальника управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

Парпиева Одилжона Азадовича - заместителя начальника приграничного таможенного поста "Тошкент халкаро аэропорти" специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО"

Пилипенко Дмитрия Васильевича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Пулатова Бобомурода Каримовича - старшего техника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахманова Уктама Рамазановича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ризоева Камолжона Миржоновича - заместителя начальника Центра управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Сагатова Абдуллу Фаттаховича - заместителя начальника Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Саидкаримова Саидлазиза Саидасиловича - заместителя начальника организационно-контрольного и аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

Сафарова Шерзода Муратовича - старшего научного сотрудника Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Таджиева Эркабая Аминовича - первого заместителя прокурора Ташкентской области

Тоирова Азизжона Икромовича - начальника отдела Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Тухтаматова Равшана Холматовича - главного санитарного врача – начальника Центра санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Республики Узбекистан

Тухтасинова Казимжона Косимовича - заместителя начальника отдела Министерства обороны Республики Узбекистан

Умарова Отабека Улугбековича - старшего специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Урмонова Кахрамонжона Кобиловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хазиева Амира Рауфовича - начальника службы военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Хамраева Каххора Муминовича - главного специалиста отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Холикова Тулкина Ураковича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Чариева Рустама Жумаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Шайманова Уткира Хамраевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Шониятова Шохобиддина Шоюсуповича - начальника отделения отдела по координации деятельности мобильных отрядов особого назначения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Эгамбердиева Бахтиёра Нумоновича - заместителя начальника штаба пограничного района Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Юсупова Шухрата Набиевича - заместителя начальника Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий Министерства обороны Республики Узбекистан

Якубова Фархода Боходировича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан медалью "Шуҳрат" Аберкулова Шавката Эшимовича - начальника отдела Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

Адашбекову Рано Шадмановну - старшего инспектора прокуратуры города Каттакургана Самаркандской области

Акбарова Хаётбека Рахмонжоновича - начальника отдела нотариата, адвокатуры и органов ЗАГС Управления юстиции Андижанской области

Ахмедова Азизбека Адхамовича - командира группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Бахронова Фируза Мирзокуловича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Бекмуратова Комилбека Кабилбековича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ботирова Равшанбека Ривожидиновича - милиционера отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Наманганской области

Дадаходжаеву Барно Кочкаровну - помощника прокурора города Ташкента по кадрам

Джалилова Дилшодбека Ганижоновича - командира группы Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Джураеву Лайло Раимовну - адвоката адвокатской фирмы города Ангрена Ташкентской области

Джураеву Комилу Гафуровну - заведующую кафедрой "Информационные технологии" Налоговой академии Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

Душанова Комила Баходировича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Едгарова Нодира Шокиралиевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ермекбаева Нурлана Бегалиевича - старшего инженера управления Генерального штаба Министерства обороны Республики Узбекистан

Жаббарбергенова Досбергена Турымуратовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан города Нукуса Республики Каракалпакстан

Жамонкулова Жавлонбека Хабибуллаевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Зияева Нарзуллу Нематовича - старшего мастера Джамбайской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар" Самаркандской области

Исмоилова Дилшода Уктамовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Сардобинского района Сырдарьинской области

Истамова Нодиржона Искандаровича - начальника отделения радиационно-химической защиты Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области

Ишонкулова Акрама Адхамовича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Каххорова Фарруха Бахтиёровича - заместителя директора Национального кинологического центра Государственного таможенного комитета по научной и тренировочной работе

Кодирова Илхомжона Абдусаттаровича - заместителя начальника территориального управления Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов по Наманганской области

Кулмонова Азамата Махмудовича - командира войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Кунгратова Мирзохида Шарапуллаевича - начальника отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Сурхандарьинской области

Маматкулова Жамшита Олимжоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Марахимова Музаффаржона Мирзарахмоновича - судью Ферганского областного суда по уголовным делам

Матмуратова Ихтияра Жалгасовича - судью Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан

Мирзаева Акрама Мингноровича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мирзаева Фархода Эркиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мирзахакимова Отамирзу Абдумажитовича - руководителя общественного формирования "Махалла посбони" махаллинского схода граждан Янгикурганского района Наманганской области

Мирсафаева Джахонгира Сирожиддиновича - начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

Муродова Мухриддина Киёмиддиновича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мустафакулова Шавката Наркуловича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Гулистанского района Сырдарьинской области

Мухаммадиева Актама Зайниддиновича - заместителя начальника управления по правовой защите субъектов предпринимательства и иностранных инвестиций Министерства юстиции Республики Узбекистан

Набиева Азизжона Абдисамиевича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Нарматова Юлдашали Сотвалдиевича - методиста-инструктора учебного спортивно-технического клуба Кургантепинского района ОСО "Ватанпарвар" Андижанской области

Насридинова Дилшода Улмасовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Негматову Дилафруз Хусановну - преподавателя Самаркандского военно-академического лицея

Низамова Фазлихона Сафаровича - доцента кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахимова Жахонгира Чориевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахматова Жасура Джамшеровича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рустамова Баходира Холмирзаевича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Савельеву Ларису Владимировну - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции города Карши Кашкадарьинской области

Салохидинова Икромжона Олимжоновича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Куштепинского района Ферганской области

Сангирова Максиммурота Махрамовича - главного государственного налогового инспектора государственной налоговой инспекции Бахмальского района Джизакской области

Таирову Мадину Акбаровну - заместителя заведующего кафедрой Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Тураева Рузима - старшего нотариуса государственной нотариальной конторы №1 Шаватского района Хорезмской области

Тургунову Нодиру Мухтаралиевну - преподавателя Ферганского военно-академического лицея

Турсуналиева Ахрора Ахмаджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хайдарова Камолиддина Шаробидиновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Худайбердиева Бахтиёржона Толибовича - заместителя прокурора Наманганской области

Хужакулова Мамарайима Абдурайимовича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хусанову Фатиму Усмановну - судью Конституционного суда Республики Узбекистан

Чориева Эргаша Эгамбердиевича - контролера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Шамсиева Нурали Зайдиновича - начальника сектора государственной налоговой инспекции Хатырчинского района Навоийской области

Эгамбердиева Жавлонбека Хошимовича - командира группы Специального аварийно-восстановительного управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Эгамбердиева Одилбека Пулатовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Эгамова Бехзода Дониеровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Эменова Фахриддина Мансуровича - спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области

Эшондедаева Ёдгоржона Гуламовича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Юлдашева Гайрата Кувандиковича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Юсупова Уктамбоя Абсамадовича - прокурора Кизирикского района Сурхандарьинской области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи