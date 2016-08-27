



Посол Евросоюза отбывает из Ташкента



ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа завершающий свою миссию в Узбекистане Глава Делегации Европейского Союза, Посол Юрий Штерк посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. В ходе встречи были озвучены достижения в развитии сотрудничества между Узбекистаном и ЕС за время пребывания Ю.Штерка в должности (с марта 2013 года) и обсуждены актуальные вопросы дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи