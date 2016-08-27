



Узбекистанцы будут отдыхать 1-2 сентября



ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О переносе выходного дня в связи с празднованием двадцать пятой годовщины Независимости Республики Узбекистан". Документом предписывается в связи с празднованием 25-летия Независимости Республики Узбекистан, а также в целях создания благоприятных условий для отдыха населения и рационального использования рабочего времени: перенести выходной день с воскресенья 4 сентября 2016 года на пятницу 2 сентября 2016 года;

объявить воскресенье 4 сентября 2016 года рабочим днем.

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