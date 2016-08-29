



Узбекистан и Кипр развивают сотрудничество в сфере здравоохранения и медицинской науки



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Неделю назад, 22 августа, вступило в силу соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, которое было подписано в Ташкенте 5 апреля 2012 года.



Соглашение направлено на создание механизма обучения и повышения квалификации персонала, обмена специалистами, медико-технической информацией, создания совместных предприятий по производству фармацевтической и медицинской техники, а также, в случае необходимости, предусматривается создание совместной комиссии по разработке рекомендаций в целях улучшения сотрудничества и контроля за реализацией данного соглашения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи