



Новый посол Швеции прибыла в Ташкент



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция (с резиденцией в Стокгольме) Ингрид Терсман вручила свои адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты главе внешнеполитического ведомства Абдулазизу Камилову. В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества между Узбекистаном, Швецией и другими странами ЕС. Напомним, что И.Терсман сменит в должности Аке Петерсона, пребывавшего на посту с декабря 2012 по июль 2015 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи