



Новый посол Молдовы приступает к работе в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова (с резиденцией в Киеве, Украина) Руслан Болбочан вручил адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты главе внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизу Камилову. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и ряд международных и региональных проблем, представляющийх взаимный интерес. Руслан Болбочан сменит в должности Иона Стэвилэ, который был аккредитован в Узбекистане в конце ноября 2011 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи