advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
02.06.2018 / 09:54 msk / 11:54 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 27.05.2018

33.3% (2)  - Положительно
 16.7% (1)  - Более положительно, чем отрицательно
 33.3% (2)  - Нейтрально
 16.7% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 0% (0)  - Отрицательно
 0% (0)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 6     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Узбекский лидер получает поздравления по случаю юбилея национальной независимости
31.08.2016 15:15

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступают поздравительные послания от зарубежных коллег, глав международных организаций и руководителей сотрудничающих со страной компаний по случаю празднования 25-й годовщины национальной независимости.

Так, свои послания главе Узбекистана направили Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Йоахим Гаук, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Ал Нахайян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, хоким Эмирата Дубай Мухаммед бин Рашид Ал Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бин Заид Ал Нахайян, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдулазиз Бутефлика, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани, Королева Великобритании Елизавета II, Император Японии Акихито, Король бельгийцев Филипп, Президент Французской Республики Франсуа Олланд, Президент Республики Индия Пранаб Мукерджи, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Молдова Николае Тимофти, Президент Турецкой Республики Режеп Таййип Эрдоган, премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йилдирим, Президент Чешской Республики Милош Земан, Президент Словацкой Республики Андрей Киска, Президент Республики Болгария Росен Плевнелиев, Король Малайзии Абдул Халим Муадзам Шах Янг ди-Пертуан Агонг XIV, Президент Государства Палестины, Председатель Исполнительного Комитета Организации Освобождения Палестины Махмуд Аббас, Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид, Президент Государства Израиль Реувен Ривлин, Президент Республики Сингапур Тони Тан Кенг Ям, заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейф бин Заид Ал Нахаён, председатель Палаты представителей парламента Бельгии Зигфрид Браке, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгений Сысоев, Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Талеб Рифаи, Генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак, председатель Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президент Американо-узбекской торговой палаты Стивен Надерни, председатель и исполнительный директор компании "MАКСАМ" Хосе Фернандо Санчес-Хунко, президент компании "Хуавей Текнолоджиз Ко.Лтд" Жэн Чжэнфэй, президент компании "НЭК Корпорейшн" Нобухиро Эндо, председатель Японской организации по внешнему техническому содействию в области медицинского оборудования (ОМЕТА) Кенъичи Мацумото, исполнительный директор Германо-узбекского делового совета, инвестор СП "Дойче Кабель АГ Ташкент" Фальк Порше, главный исполнительный директор компании "Пиканол" Люк Так, председатель "Туркестанско-американской ассоциации" Абдулла Ходжа, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, ректор Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин, председатель Кембриджского Форума по Центральной Азии, профессор Сиддхарт Саксена, региональный уполномоченный представитель Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии Томас Кунце, глава делегации Европейского Союза в Республике Узбекистан Юрий Штерк, вице-президент Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, президент Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) Ким Ин Сик, председатель и президент Экспортно-импортного Банка Кореи Ли Дук Хун, президент и главный исполнительный директор "Самсунг Инжиниринг" Пак Чунг Хым, президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь, президент компании "Поли Текнолоджиз" Ван Линь, президент корпорации "ZTE" Чжао Сяньмин, председатель правления "Сумитомо Корпорейшн" Казуо Омори, председатель правления "Марубени Корпорейшн" Теруо Асада, председатель правления "Мицубиси Хитачи Пауэр Системс" Коджи Танака, президент и старший исполнительный директор "Мицубиси Хэви Индастриз Лтд." Шунъичи Миянага, президент "Фуджицу Лимитед" Тацуя Танака, председатель правления и уполномоченный директор "Исудзу Моторс Лимитед" Сусуми Хосои, президент "ИТОЧУ Корпорейшн" Масахиро Окафудзи, генеральный директор Кувейтского фонда арабского экономического развития Абдулвахаб аль-Бадер, специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан, депутат Европейского парламента, Председатель Делегации Европейского парламента по Центральной Азии Ивета Григуле, президент университета Инха доктор Чой Сунджа, президент университета Нагоя Сеичи Мацуо, президент Европейской школы менеджмента и технологий Йорг Рохолл, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, Глава Среднеазиатского Митрополичьего округа Викентий.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ