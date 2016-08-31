Узбекский лидер получает поздравления по случаю юбилея национальной независимости

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступают поздравительные послания от зарубежных коллег, глав международных организаций и руководителей сотрудничающих со страной компаний по случаю празднования 25-й годовщины национальной независимости.

Так, свои послания главе Узбекистана направили Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Йоахим Гаук, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Ал Нахайян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, хоким Эмирата Дубай Мухаммед бин Рашид Ал Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бин Заид Ал Нахайян, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдулазиз Бутефлика, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов,

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани, Королева Великобритании Елизавета II, Император Японии Акихито, Король бельгийцев Филипп, Президент Французской Республики Франсуа Олланд, Президент Республики Индия Пранаб Мукерджи, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Молдова Николае Тимофти, Президент Турецкой Республики Режеп Таййип Эрдоган, премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йилдирим, Президент Чешской Республики Милош Земан, Президент Словацкой Республики Андрей Киска, Президент Республики Болгария Росен Плевнелиев, Король Малайзии Абдул Халим Муадзам Шах Янг ди-Пертуан Агонг XIV, Президент Государства Палестины, Председатель Исполнительного Комитета Организации Освобождения Палестины Махмуд Аббас, Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид, Президент Государства Израиль Реувен Ривлин, Президент Республики Сингапур Тони Тан Кенг Ям, заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейф бин Заид Ал Нахаён, председатель Палаты представителей парламента Бельгии Зигфрид Браке, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгений Сысоев, Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Талеб Рифаи, Генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак, председатель Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президент Американо-узбекской торговой палаты Стивен Надерни, председатель и исполнительный директор компании "MАКСАМ" Хосе Фернандо Санчес-Хунко, президент компании "Хуавей Текнолоджиз Ко.Лтд" Жэн Чжэнфэй, президент компании "НЭК Корпорейшн" Нобухиро Эндо, председатель Японской организации по внешнему техническому содействию в области медицинского оборудования (ОМЕТА) Кенъичи Мацумото, исполнительный директор Германо-узбекского делового совета, инвестор СП "Дойче Кабель АГ Ташкент" Фальк Порше, главный исполнительный директор компании "Пиканол" Люк Так, председатель "Туркестанско-американской ассоциации" Абдулла Ходжа, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, ректор Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин, председатель Кембриджского Форума по Центральной Азии, профессор Сиддхарт Саксена, региональный уполномоченный представитель Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии Томас Кунце, глава делегации Европейского Союза в Республике Узбекистан Юрий Штерк, вице-президент Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, президент Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) Ким Ин Сик, председатель и президент Экспортно-импортного Банка Кореи Ли Дук Хун, президент и главный исполнительный директор "Самсунг Инжиниринг" Пак Чунг Хым, президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь, президент компании "Поли Текнолоджиз" Ван Линь, президент корпорации "ZTE" Чжао Сяньмин, председатель правления "Сумитомо Корпорейшн" Казуо Омори, председатель правления "Марубени Корпорейшн" Теруо Асада, председатель правления "Мицубиси Хитачи Пауэр Системс" Коджи Танака, президент и старший исполнительный директор "Мицубиси Хэви Индастриз Лтд." Шунъичи Миянага, президент "Фуджицу Лимитед" Тацуя Танака, председатель правления и уполномоченный директор "Исудзу Моторс Лимитед" Сусуми Хосои, президент "ИТОЧУ Корпорейшн" Масахиро Окафудзи, генеральный директор Кувейтского фонда арабского экономического развития Абдулвахаб аль-Бадер, специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан, депутат Европейского парламента, Председатель Делегации Европейского парламента по Центральной Азии Ивета Григуле, президент университета Инха доктор Чой Сунджа, президент университета Нагоя Сеичи Мацуо, президент Европейской школы менеджмента и технологий Йорг Рохолл, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, Глава Среднеазиатского Митрополичьего округа Викентий.

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