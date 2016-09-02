



Обсуждены вопросы углубления межмидовского взаимодействия между Узбекистаном и РФ



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа в Москве состоялась встреча делегации Консульского управления внешнеполитического ведомства Узбекистана с делегацией Консульского департамента МИД Российской Федерации во главе с заместителем директора Андреем Фроловым. Встреча была организована с целью обсуждения вопросов реализации Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Российской Федерации на 2016-2017 годы, развития двусторонних отношений в консульской сфере, защиты прав и свобод граждан одной стороны на территории другой стороны, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, а также хода исполнения действующих узбекско-российских соглашений и изменений в законодательствах обеих стран, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи