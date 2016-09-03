Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Наша Отчизна, весь узбекский народ понесли огромную и невосполнимую утрату. 2 сентября 2016 года после тяжелой болезни ушел из жизни выдающийся государственный и политический деятель, Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов.

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в городе Самарканде в семье служащего.Окончил Среднеазиатский политехнический институт, Ташкентский институт народного хозяйства, получив специальности инженера-механика и экономиста.



Трудовую деятельность начал в 1960 году на заводе «Ташсельмаш». В 1961-1966 годах работал инженером, ведущим инженером-конструктором в Ташкентском авиационном производственном объединении.



В 1966 году перешел на работу в Госплан Узбекской ССР, где прошел путь от специалиста до первого заместителя Председателя Госплана республики. В 1983 году Ислам Абдуганиевич Каримов был назначен министром финансов Узбекской ССР, в 1986 – заместителем Председателя Совета Министров Узбекской ССР, Председателем Госплана республики.



В 1986-1989 годах он работал первым секретарем Кашкадарьинского обкома партии. Благодаря его большому таланту руководителя и организатора, самоотверженности и решительности, умению и стремлению быть среди людей, жить их заботами и интересами, ситуация в Кашкадарьинской области, находившейся в крайне тяжелом социально-экономическом положении, за короткий срок кардинально изменилась.



В июне 1989 года Ислам Абдуганиевич Каримов был избран первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана.



Это было время, когда республика стояла на грани гражданской войны, кровопролития, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, по тем сценариям, которые были реализованы в соседних странах. И в этот тяжелейший период он своим предвидением, волей и решительностью уберег наш народ и страну от этой печальной участи.



Именно тогда наш народ приобрел в лице Ислама Абдуганиевича Каримова истинного руководителя, обладающего личным мужеством, несгибаемой волей и государственным видением сути происходящих чрезвычайно сложных событий, особым чувством ответственности за свою страну и народ, за судьбу каждого соотечественника.



24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР Ислам Абдуганиевич Каримов был избран Президентом Узбекской ССР. 29 декабря 1991 года на всенародных выборах, которые прошли на альтернативной основе, он был избран Первым Президентом Республики Узбекистан.



Возглавляя независимый Узбекистан в течение 25 лет, Ислам Абдуганиевич Каримов завоевал высочайший авторитет в стране и на международной арене как выдающийся государственный деятель, разработавший и претворивший в жизнь глубоко продуманную стратегию строительства правового демократического государства с открытым гражданским обществом и рыночной экономикой.



Сохранение и укрепление суверенитета и независимости Узбекистана всегда являлись высочайшим приоритетом Президента Ислама Каримова, и это стало основополагающим принципом его политики.



Народ Узбекистана неразрывно связывает огромные достижения страны за годы независимости с именем и деятельностью главы нашего государства. Он по праву является автором Конституции Республики Узбекистан, полностью отвечающей демократическим требованиям и международным критериям, и стал истинным гарантом ее практической реализации.



В 1991 году Узбекистан был отсталой аграрной страной с гипертрофированно односторонней экономикой, разрушительно влияющей на нее монополией хлопка, крайне низким уровнем жизни людей. Страна не производила многие виды жизненно важных товаров, не обеспечивала собственные потребности, в первую очередь по зерну и энергоносителям.



Ислам Абдуганиевич Каримов был твердо убежден в том, что политическая независимость не может быть обеспечена без достижения экономической независимости. Именно поэтому им была разработана, на основе известных пяти принципов, программа кардинальных реформ и структурных преобразований экономики Узбекистана, получившая признание во всем мире как «узбекская модель» развития. Фундаментальной основой этой модели стала практическая реализация стратегического приоритета – «Реформы не ради реформ, а во имя человека».



По его инициативе в Узбекистане проведены масштабные структурные реформы, созданы абсолютно новые высокотехнологичные отрасли промышленности, такие как нефтехимическая, химическая, автомобильная промышленность, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение, фармацевтическая, электротехническая, текстильная промышленность, производство современных строительных материалов.



Построены такие уникальные в мировом масштабе промышленные объекты, как Устюртский и Шуртанский газохимические комплексы, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Кунградский содовый завод, Дехканабадский завод калийных удобрений, автомобильные заводы в Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Хорезмской областях.



В республике создана современная дорожно-транспортная и инженерно-коммуникационная инфраструктура, в том числе построены железнодорожные линии Ангрен-Пап с уникальным тоннелем через горный перевал Камчик, Ташгузар-Байсун-Кумкурган, открыто высокоскоростное железнодорожное сообщение по маршрутам от Ташкента до Самарканда, Бухары и Карши, модернизированы международные аэропорты, созданы международный центр логистики на базе аэропорта «Навои» и Узбекская национальная автомагистраль.



Практическим воплощением реформ, реализованных Президентом Исламом Абдуганиевичем Каримовым, стало вхождение Узбекистана в число пяти наиболее быстро развивающихся экономик мира.



Ислам Абдуганиевич Каримов является организатором глубоких преобразований в сельском хозяйстве, формирования нового класса реальных собственников земли – фермерского движения. По его инициативе реализуется не имеющая аналогов в мировой практике программа кардинального преобразования облика села, строительства сельских жилых домов, обеспечивающих качество и стандарты жизни сельского населения на уровне, не уступающем городским.



Ислам Абдуганиевич Каримов как Верховный Главнокомандующий обеспечил коренное реформирование, повышение боевой мощи и потенциала Вооруженных Сил, способных надежно защитить независимость, территориальную целостность Республики Узбекистан, неприкосновенность ее границ, мирную и спокойную жизнь нашего народа.



Он разработал и реализовал Концепцию внешней политики Республики Узбекистан, краеугольным камнем которой является миролюбие, основанное на невмешательстве во внутренние дела других государств и решении возникающих противоречий и конфликтов только мирным, политическим путем. Глава нашего государства внес огромный вклад в сохранение мира и стабильности в регионе и во всем мире.



Полностью отказавшись от старых догм и стереотипов, по инициативе Ислама Абдуганиевича Каримова была разработана и практически реализована масштабная Национальная программа по подготовке кадров, кардинальная реформа системы образования на основе самых современных международных стандартов.



Ислам Абдуганиевич Каримов непосредственно руководил работой по созданию и воплощению в жизнь принципиально новой системы воспитания подрастающего поколения, в корне изменившей мышление и мировоззрение нашей молодежи, которая становится решающей силой сегодняшнего и завтрашнего дня страны.



Руководитель страны поднял на уровень государственной политики уважительное отношение к духовным ценностям нашего народа, сохранение и развитие нашей священной религии, традиций и обычаев, бесценного исторического наследия, внес большой вклад в повышение авторитета Узбекистана на международной арене.



Ислам Абдуганиевич Каримов стал инициатором формирования институтов гражданского общества, в первую очередь повышения авторитета махалли в государственном и общественном управлении, расширения ее прав и полномочий.



Наш народ хорошо знает и высоко ценит заслуги Ислама Абдуганиевича Каримова в осуществляемой в стране широкомасштабной созидательной работе по кардинальному преображению облика нашей столицы – города Ташкента, городов и сел по всей стране в соответствии с требованиями современного градостроительства и архитектуры.



За выдающийся вклад в дело образования суверенного и независимого Узбекистана, создание демократического правового государства, обеспечение гражданского мира и национального согласия и проявленные при этом стойкость и мужество Исламу Абдуганиевичу Каримову было присвоено звание «Ўзбекистон Қаҳрамони», он награжден орденами «Мустақиллик» и Амира Темура.



Он был действительным членом Академии наук Узбекистана, за большой вклад в развитие экономики, науки и образования избран почетным доктором наук ряда университетов и академиком академий наук многих зарубежных государств, награжден почетными званиями, орденами и медалями ряда государств и авторитетных международных организаций.



Ислам Абдуганиевич Каримов безгранично любил свой народ и всю свою жизнь, до самых последних дней, посвятил служению Узбекистану.



Светлая память о Первом Президенте Республики Узбекистан, великом сыне узбекского народа Исламе Абдуганиевиче Каримове, навечно останется в сердце нашего народа и благодарной памяти наших соотечественников.



Ш.М.Мирзиёев, Н.Т.Юлдашев, Н.М.Исмаилов, Р.Р.Иноятов, Р.С.Азимов, Д.А.Назармухамедов, Х.М.Султанов, Ш.И.Салихов, И.М.Мирзаалиев

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