Зарубежные лидеры выражают соболезнования в связи с кончиной Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Главы зарубежных государств, правительств и внешнеполитических ведомств, международных организаций, а также сотрудничающих со страной компаний присылают послания с выражением глубоких соболезнований руководству, народу Узбекистана, членам семьи Ислама Каримова по случаю кончины Первого Президента Республики Узбекистан.

Так, свои соболезнования направили:



Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Республики Корея Пак Кын Хе, премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан, министр иностранных дел Республики Корея Юн Бён Се, премьер-министр Японии Шиндзо Абэ, супруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ, заместитель премьер-министра, министр финансов Японии, председатель парламентской лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, Президент Республики Индия Пранаб Мукерджи, Президент Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым, Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Наваз Шариф, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Республики Сингапур Тони Тан Кенг Ям, Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Йоахим Гаук, Король бельгийцев Филипп, Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс, член Президиума Сейма Латвийской Республики Андрей Клементьев, Президент Республики Словения Борут Пахор, Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Секретариат Шанхайской организации сотрудничества, Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, администратор Программы развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк, президент и исполнительный директор компании “МАКСАМ” Хосе Фернандо Санчес-Хунко, Генеральный секретарь Ассоциации востоковедов Испании профессор Хесус Хил, председатель Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президент Американо-узбекской торговой палаты Стивен Надерни, президент Туркестано-американской ассоциации Абдулла Ходжа, ректор Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин, президент Международной ассоциации детских фондов Альберт Лиханов, профессор Университета Сан Пабло (город Мадрид), эксперт по странам Центральной Азии Антонио Алонсо.

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