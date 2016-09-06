Посол Канады посетил Ташкент

ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 августа глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады (с резиденцией в Москве) Джоном Рональдом Кером.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Ранее глава канадской дипмиссии принял участие в траурных мероприятиях в Ташкенте и Самарканде в связи с кончиной узбекского лидера Ислама Каримова.

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