Представитель Госдепа США посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября прибывший с рабочим визитом в Ташкент заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Даниель Розенблюм был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи дипломат передал соболезнования Президента США Барака Обамы в связи с кончиной Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов узбекско-американского диалога.

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