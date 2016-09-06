Представитель Госдепа США посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

Представитель Госдепа США посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана06.09.2016 11:24
ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября прибывший с рабочим визитом в Ташкент заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Даниель Розенблюм был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
В ходе встречи дипломат передал соболезнования Президента США Барака Обамы в связи с кончиной Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов узбекско-американского диалога.
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