Новые соболезнования по случаю кончины Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. По случаю кончины первого Президента Узбекистана Ислама Каримова продолжают поступать послания от лидеров зарубежных государств, правительств и сотрудничающих со страной компаний.

Так, свои соболезнования выразили Президент Европейского Совета Дональд Туск, Президент Французской Республики Франсуа Олланд, Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Председатель Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус, Эмир Государства Кувейт Шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид, Султан Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах, Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг, Президент Государства Израиль Реувен Ривлин, Король Марокко Мухаммед VI, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдулазиз Бутефлика, Президент Чешской Республики Милош Земан, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин Абдул Гаюм, Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили, Король Малайзии Абдул Халим Муадзам Шах Янг ди-Пертуан Агонг XIV, Король Таиланда Пумипон Адулядет, Президент Финляндской Республики Саули Нийнистё, Президент Словацкой Республики Андрей Киска, Президент Арабской Республики Египет Абделфаттах ас-Сиси, Президент Государства Палестины, Председатель Исполнительного Комитета Организации Освобождения Палестины Махмуд Аббас,

премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейха Хасина Вазед, министр в офисе премьер-министра и второй министр иностранных дел и торговли Брунея-Даруссалама Пехин Дато Лим Джок Сенг, премьер-министр, министр внутренних дел Государства Катар Шейх Абдуллах бин Насир бин Халифа Ал Тани, член Парламента, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заместитель министра иностранных дел Малайзии Дато Сри Риизал Мерикан бин Найна Мерикан, министр иностранных дел Республики Польша Витольд Ващиковски, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе, министр иностранных дел Румынии Лазар Команеску, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Дато Сри Мохд Наджиб, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, Государственной секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри, председатель нижней палаты парламента Исламской Республики Афганистан Абдул Рауф Ибрагими, заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Государства Кувейт Шейх Сабах аль-Халид аль-Хамад ас-Сабах, губернатор города Токио Юрико Коикэ, мэр города Хигашикава (Япония) Мацуока Ичиро,

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд бин Амин Мадани, Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак, региональный директор Всемирной организации здравоохранения Жужанна Якаб, председатель Делегации Европейского парламента по Центральной Азии Ивета Григуле, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО Шамшад Ахтар,

президент Ассоциации малазийских бизнесменов и промышленников Дато Мохамад Изат Эмир, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, исполнительный директор Германо-узбекского делового совета, инвестор СП "Дойче Кабель АГ Ташкент" Фальк Порше, депутат Конгресса Испании Хосе Мария Чикийо Барбер, соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии, президент Азиатского банка развития Такэхико Накао,

исполнительный директор Группы Всемирного банка Йорг Фриден, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, председатель правления Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле, региональный президент компании "Хаят интернейшнл" по Европе, Азии и Ближнему Востоку Питер Фултон, исполнительный директор компании "ЛЕМКЕН" Антони ван дер Лей, президент компании "Уайт энд Кейс" Джейсон Керр, член правления корпорации "ИНДОРАМА" Пракаш Кежривал, президент и старший исполнительный директор "Сумитомо Корпорейшн" Кунихару Накамура, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей РФ Эдуард Сагалаев, президент университета Цукуба Кёсукэ Нагата, профессор университета Бремен Хаген Лихтенберг, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациано да Силва, вице-президент компании "Транснефть" Владимир Рушайло, председатель правления "Мицубиши Корпорейшн" Кен Кобаяши, президент компании "НЭК Корпорейшн" Нобухиро Эндо, генеральный директор Французского агентства развития Рэми Рию, президент Всемирного Конгресса бухарских евреев Лев Леваев, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, президент "Сока Гаккай Интернэшнл" - Дайсаку Икеда, президент университета Нагоя Сеичи Мацуо, президент университета Васеда Каору Камата, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков.

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