Новый посол Японии прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня приступающий к своей дипломатической миссии в Узбекистане вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Нобуаки Ито посетил Министерство иностранных дел Узбекистана, где его принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов.

После вручения копий своих верительных грамот были обсуждены текущее состояние и практические аспекты дальнейшего развития узбекско-японского сотрудничества.

Нобуаки Ито сменит в должности Фумихико Като, являвшегося послом Японии в Узбекистане с апреля 2013 по август текущего года.

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