Новый посол Италии прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший в Ташкент для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Андреа Бертоцци вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества по всему спектру направлений.

А.Бертоцци сменит в должности Риккардо Манару, который являлся послом Италии в Узбекистане с сентября 2011 по август текущего года.

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