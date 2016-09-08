Обязанности временного главы Узбекистана возложены на премьер-министра

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте было проведено совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, организованное с целью обсуждения вопроса "О временном возложении исполнения обязанностей и полномочий Президента Республики Узбекистан".

По итогам мероприятия было принято решение, что временным главой государства станет премьер-министр Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, был обсужден вопрос о проведении в стране президентских выборов.

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