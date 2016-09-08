Обязанности временного главы Узбекистана возложены на премьер-министра

Обязанности временного главы Узбекистана возложены на премьер-министра08.09.2016 19:01
ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте было проведено совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, организованное с целью обсуждения вопроса "О временном возложении исполнения обязанностей и полномочий Президента Республики Узбекистан".
По итогам мероприятия было принято решение, что временным главой государства станет премьер-министр Шавкат Мирзиёев.
Кроме того, был обсужден вопрос о проведении в стране президентских выборов.
УЗИНФОРМ