Узбекистанцы будут отдыхать 12 сентября

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О праздновании Курбан хайита".

В соответствии с документом, совпадающий в текущем году первый день Курбан хайита с 12 сентября (понедельник) объявляется выходным днем и будет широко отмечен в стране как праздник.

Постановлением также предписывается республиканским фондам "Нуроний", "Махалла" и другим соответствующим ведомствам, общественным организациям организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями узбекского народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на местах, а Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Курбан хайита.

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