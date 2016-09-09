В Узбекистане определили дату президентских выборов

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Центральной избирательной комиссии Узбекистана состоялось заседание, на котором была объявлена дата проведения голосования по выборам нового президента Республики.

Так, в соответствии со статьями 96, 117 Конституции Республики Узбекистан, а также статьей 8 Закона Республики Узбекистан "О выборах Президента Республики Узбекистан", статьями 5 и 9 Закона "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан" принято решение об определении воскресенья 4 декабря днем выборов Президента Республики Узбекистан.

Началом избирательной кампании по выборам Президента Республики Узбекистан определено 9 сентября текущего года.

На заседании Центризбиркома также была утверждена Программа основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Узбекистан.

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