Визит главы ОИС в Ташкент

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с рабочим визитом в Узбекистан Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд бин Амин Мадани посетил узбекское внешнеполитическое ведомство, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены практические вопросы подготовки к предстоящей в Ташкенте 43-й сессии Совета министров иностранных дел государств-членов ОИС под председательством Узбекистана.

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