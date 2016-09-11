



Узбекистан выразил озабоченность в связи с ядерными испытаниями КНДР



ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ИА "Жахон" распространило сообщение с официальной позицией Узбекистана в связи с проведенными 9 сентября КНДР очередными ядерными испытаниями. В сообщении говорится: "Узбекистан, будучи инициатором создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, выступал и выступает за строгое соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и придает большое значение вопросам снижения угрозы его применения.



С учетом этого в Узбекистане с озабоченностью восприняли произведенные КНДР 9 сентября 2016 года очередные ядерные испытания, которые являются грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и прямой угрозой безопасности в регионе и мире в целом.



Узбекская сторона призывает Пхеньян прекратить провокационные действия, ведущие к эскалации напряженности, и решать имеющиеся противоречия мирными дипломатическими средствами". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи