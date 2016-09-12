



Глава Казахстана посетил место упокоения Ислама Каримова в Самарканде



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Узбекистан, чтобы отдать дань памяти первого узбекского лидера Ислама Каримова в Самарканде. В сопровождении исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева глава Казахстана возложил цветы к могиле Ислама Каримова в комплексе "Форумлар мажмуаси" и выразил соболезнования супруге своего бывшего коллеги Татьяне Каримовой. Перед возвращением казахского лидера на родину Н.Назарбаев и Ш.Мирзиёев провели переговоры по актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи