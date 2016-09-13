



Зарубежные лидеры присылают поздравления по случаю Курбан хайита



ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Главы зарубежных государств, международных организаций и сотрудничающих с Узбекистаном компаний присылают поздравительные послания по случаю празднования священного для всех мусульман Курбан хайита. Так, поздравления прислали Служитель двух священных мечетей, Король Саудовской Аравии Сальман бин Абдельазиз Ал Сауд, наследный принц, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр внутренних дел Саудовской Аравии Мухаммад бин Найеф бин Абдельазиз Ал Сауд, заместитель наследного принца, второй заместитель Председателя Кабинета Министров, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад бин Сальман бин Абдельазиз Ал Сауд, Султан Омана Кабус бин Саид, Эмир Государства Кувейт Шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа бин Заид Ал Нахаян, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Шейх Мухаммед бин Рашид Ал Мактум, наследный принц Эмирата Абу Даби, заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Ал Нахаян, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сайф бин Заид Ал Нахаян, Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах Саид Хусейн Ас-Сиси, Президент Тунисской Республики Мухаммад аль-Божий Каид ас-Сибсий, Президент Турецкой Республики Режеп Таййип Эрдоган, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид, премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейха Хасина Вазед, председатель Исполнительного совета Правительства Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла, первый заместитель Президента Исламской Республики Афганистан, Генерал армии Абдул Рашид Дустум. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи