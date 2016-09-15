Делегация МИД Узбекистана отправилась в Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в Кыргызстан, где 16 сентября в Бишкеке состоится заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Визит предпринят по поручению исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

По прибытии в Бишкек Абдулазиз Камилов провел встречи со своими коллегами из Таджикистана Сироджидином Асловым и Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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