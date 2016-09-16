В Узбекистане образованы избирательные округа для предстоящих выборов нового президента

В Узбекистане образованы избирательные округа для предстоящих выборов нового президента16.09.2016 10:17
ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан выпустила постановление "Об образовании избирательных округов по выборам Президента Республики Узбекистан", в соответствии с которым для проведения голосования по выборам нового главы государства в стране образуется 14 избирательных округов.
Документом предписывается:
В соответствии со статьями 9, 14 Закона Республики Узбекистан "О выборах Президента Республики Узбекистан" Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановляет:
1. Образовать избирательные округа по выборам Президента Республики Узбекистан в пределах границ Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента:
Каракалпакстанский избирательный округ № 1
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Центра молодежи, город Нукус, улица Каракалпакстан, 23.
Численность избирателей – 1188763 человека.
В пределах границ Республики Каракалпакстан.
Андижанский избирательный округ № 2
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Андижанского областного объединения профсоюзных организаций, город Андижан, проспект Алишера Навои, 32.
Численность избирателей – 1984247 человек.
В пределах границ Андижанской области.
Бухарский избирательный округ № 3
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Бухарского областного объединения профсоюзных организаций, город Бухара, проспект Алишера Навои, 3.
Численность избирателей – 1265163 человека.
В пределах границ Бухарской области.
Джизакский избирательный округ № 4
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание областного отдела Республиканского центра пропаганды духовности, город Джизак, проспект Шарафа Рашидова, 70.
Численность избирателей – 844309 человек.
В пределах границ Джизакской области.
Навоийский избирательный округ № 5
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Дворца культуры "Фарход", город Навои, проспект Халклар дустлиги, 58.
Численность избирателей – 641380 человек.
В пределах границ Навоийской области.
Наманганский избирательный округ № 6
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Центра молодежи, город Наманган, улица Алишера Навои, 15.
Численность избирателей – 1771067 человек.
В пределах границ Наманганской области.
Самаркандский избирательный округ № 7
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание академического лицея № 2 при Самаркандском государственном университете, город Самарканд, улица Рудаки, 237.
Численность избирателей – 2373738 человек.
В пределах границ Самаркандской области.
Сырдарьинский избирательный округ № 8
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Сырдарьинского областного объединения профсоюзных организаций, город Гулистан, улица Мустакиллик, 66.
Численность избирателей – 529810 человек.
В пределах границ Сырдарьинской области.
Сурхандарьинский избирательный округ № 9
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание детской школы музыки и искусства № 1, город Термез, улица Алишера Навои, 12-в.
Численность избирателей – 1581214 человек.
В пределах границ Сурхандарьинской области.
Ташкентский областной избирательный округ № 10
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Ташкентского областного финансового управления, город Ташкент, проспект Амира Темура, 17.
Численность избирателей – 1943289 человек.
В пределах границ Ташкентской области.
Ферганский избирательный округ № 11
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Ферганского областного кенгаша общественного движения молодежи Узбекистана "Камолот", город Фергана, улица Сайилгох, 27.
Численность избирателей – 2417891 человек.
В пределах границ Ферганской области.
Хорезмский избирательный округ № 12
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание детского центра "Баркамол авлод", город Ургенч, улица Гафура Гуляма, 1.
Численность избирателей – 1167263 человека.
В пределах границ Хорезмской области.
Кашкадарьинский избирательный округ № 13
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание акционерной компании "Узгеобургунефтгаз", город Карши, улица Мустакиллик, 35.
Численность избирателей – 1984042 человека.
В пределах границ Кашкадарьинской области.
Ташкентский городской избирательный округ № 14
Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание департамента по эксплуатации административных зданий хокимията города Ташкента, город Ташкент, проспект Амира Темура, 14.
Численность избирателей – 1742833 человека.
В пределах границ города Ташкента.
2. Опубликовать данное постановление на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, а также в других источниках.
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