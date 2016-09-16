В Узбекистане образованы избирательные округа для предстоящих выборов нового президента

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан выпустила постановление "Об образовании избирательных округов по выборам Президента Республики Узбекистан", в соответствии с которым для проведения голосования по выборам нового главы государства в стране образуется 14 избирательных округов.

Документом предписывается:

В соответствии со статьями 9, 14 Закона Республики Узбекистан "О выборах Президента Республики Узбекистан" Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановляет:



1. Образовать избирательные округа по выборам Президента Республики Узбекистан в пределах границ Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента:



Каракалпакстанский избирательный округ № 1



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Центра молодежи, город Нукус, улица Каракалпакстан, 23.



Численность избирателей – 1188763 человека.



В пределах границ Республики Каракалпакстан.



Андижанский избирательный округ № 2



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Андижанского областного объединения профсоюзных организаций, город Андижан, проспект Алишера Навои, 32.



Численность избирателей – 1984247 человек.



В пределах границ Андижанской области.



Бухарский избирательный округ № 3



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Бухарского областного объединения профсоюзных организаций, город Бухара, проспект Алишера Навои, 3.



Численность избирателей – 1265163 человека.



В пределах границ Бухарской области.



Джизакский избирательный округ № 4



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание областного отдела Республиканского центра пропаганды духовности, город Джизак, проспект Шарафа Рашидова, 70.



Численность избирателей – 844309 человек.



В пределах границ Джизакской области.



Навоийский избирательный округ № 5



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Дворца культуры "Фарход", город Навои, проспект Халклар дустлиги, 58.



Численность избирателей – 641380 человек.



В пределах границ Навоийской области.



Наманганский избирательный округ № 6



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Центра молодежи, город Наманган, улица Алишера Навои, 15.



Численность избирателей – 1771067 человек.



В пределах границ Наманганской области.



Самаркандский избирательный округ № 7



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание академического лицея № 2 при Самаркандском государственном университете, город Самарканд, улица Рудаки, 237.



Численность избирателей – 2373738 человек.



В пределах границ Самаркандской области.



Сырдарьинский избирательный округ № 8



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Сырдарьинского областного объединения профсоюзных организаций, город Гулистан, улица Мустакиллик, 66.



Численность избирателей – 529810 человек.



В пределах границ Сырдарьинской области.



Сурхандарьинский избирательный округ № 9



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание детской школы музыки и искусства № 1, город Термез, улица Алишера Навои, 12-в.



Численность избирателей – 1581214 человек.



В пределах границ Сурхандарьинской области.



Ташкентский областной избирательный округ № 10



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Ташкентского областного финансового управления, город Ташкент, проспект Амира Темура, 17.



Численность избирателей – 1943289 человек.



В пределах границ Ташкентской области.



Ферганский избирательный округ № 11



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание Ферганского областного кенгаша общественного движения молодежи Узбекистана "Камолот", город Фергана, улица Сайилгох, 27.



Численность избирателей – 2417891 человек.



В пределах границ Ферганской области.



Хорезмский избирательный округ № 12



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание детского центра "Баркамол авлод", город Ургенч, улица Гафура Гуляма, 1.



Численность избирателей – 1167263 человека.



В пределах границ Хорезмской области.



Кашкадарьинский избирательный округ № 13



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание акционерной компании "Узгеобургунефтгаз", город Карши, улица Мустакиллик, 35.



Численность избирателей – 1984042 человека.



В пределах границ Кашкадарьинской области.



Ташкентский городской избирательный округ № 14



Место нахождения окружной избирательной комиссии – здание департамента по эксплуатации административных зданий хокимията города Ташкента, город Ташкент, проспект Амира Темура, 14.



Численность избирателей – 1742833 человека.



В пределах границ города Ташкента.



2. Опубликовать данное постановление на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, а также в других источниках.

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