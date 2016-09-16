В Бишкеке прошли мероприятия СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября в Бишкеке (Кыргызстан) прошли очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Узбекистан на мероприятиях по поручению исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева представляла делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Основыми темами повестки дня мероприятий стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках СНГ по всему спектру направлений, обмен мнениями по актуальным вопросам международного и регионального характера.

По итогам встреч были приняты заявления в связи с 25-летием СНГ, о дальнейших совместных усилиях по противодействию международному терроризму, по итогам Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, подписаны решение об адаптации СНГ к современным реалиям, Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы, а также другие документы, внесенные в повестку дня.

Также было принято решение о проведении очередного Саммита СНГ в России, к которой переходит председательство в Содружестве в 2017 году.

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