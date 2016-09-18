Шавкат Мирзиёев посетил Джизакскую область

Шавкат Мирзиёев посетил Джизакскую область18.09.2016 12:19
ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев совершил визит в Джизакскую область.
Поездка была предпринята с целью ознакомления с текущим положением дел в регионе и включала в себя посещение города Джизак, Пахтакорского, Зафарабадского и Дустликского районов.
Кроме того, Ш.Мирзиёев принял участие в работе очередной сессии Джизакского городского Кенгаша народных депутатов, в ходе которой он произвел ряд кадровых перестановок.
В частности, за допущенные серьезные недостатки в работе от занимаемой должности был освобожден хоким города Джизака Асрор Кобилов, на его место был назначен Абдукаххар Тухтаев.
Также были смещены с занимаемых постов прокурор Джизакской области, хокимы ряда районов, на их должности утверждены новые кандидатуры.
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