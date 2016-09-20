Узбекистан и Кыргызстан продолжают работу по демаркации совместной границы

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября завершились встречи рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы, которые проходили с 14 сентября в городах Джелалабад и Ош (Кыргызстан).

По сообщению МИД Узбекистана, в ходе встреч было проведено совместное полевое обследование 23 участков погрничной линии, по итогам которого был подписан соответствующий протокол.

УЗИНФОРМ