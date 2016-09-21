Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку в город Ангрен.

Визит был предпринят с целью ознакомления с текущим положением дел в городе, специальной индустриальной зоне "Ангрен" и деятельностью промышленных предприятий города.

В программу визита вошло посещение строящегося комплекса по производству конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен", Ангренской ТЭС, АО "Узбекуголь", детское дошкольное образовательное учреждение, дехканский рынок, а также Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом сбора урожая хлопка-сырца и сева озимых в Ташкентской области.

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