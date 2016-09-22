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В Узбекистане наградят паралимпийцев
22.09.2016 10:14

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев подписал распоряжение "О премировании победителей и призеров XV летних Паралимпийских игр в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)".

Документом предписывается за активное участие в пропаганде развития физической культуры и спорта, а также паралимпийского движения среди молодежи страны, высокое спортивное мастерство, мужество и стойкость, проявленные на XV летних Паралимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), большой вклад в повышение престижа и авторитета Узбекистана на международной спортивной арене и в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2016 года №ПП-2558:

1. Премировать единовременным денежным вознаграждением следующих спортсменов, завоевавших:
золотую медаль - по 200 000 долларов США:

  • Намозова Шерзода Насимовича – члена сборной команды по дзюдо;
  • Нигматова Уткиржона Исматилло угли – члена сборной команды по дзюдо;
  • Тулендибаева Адилжона Ришатовича – члена сборной команды по дзюдо;
  • Норбекова Хусниддина Киличбоевича – члена сборной команды по легкой атлетике;
  • Свечникова Александра Владимировича – члена сборной команды по легкой атлетике;
  • Каюмову Нозимахон Номонжоновну – члена сборной команды по легкой атлетике;
  • Мусабекова Фирдавсбека Улугбек угли – члена сборной команды по плаванию;
  • Амилову Фотимахон Равшанбек кизи – члена сборной команды по плаванию;

серебряную медаль - по 100 000 долларов США:

  • Алимову Хайтжон Абдулла кизи – члена сборной команды по дзюдо;
  • Бурхонову Сафию Каимовну – члена сборной команды по легкой атлетике;
  • Одилову Муслиму Улугбек кизи – члена сборной команды по плаванию;
  • Панкова Кирилла Дмитриевича – члена сборной команды по плаванию;

бронзовую медаль - по 75 000 долларов США:

  • Бобоева Шухрата Шоназаровича – члена сборной команды по дзюдо;
  • Саидова Феруза Бешимовича – члена сборной команды по дзюдо;
  • Шарипова Ширина Хомитовича – члена сборной команды по дзюдо;
  • Салаеву Севинч Одамбай кизи – члена сборной команды по дзюдо;
  • Рахимову Гулрух Илхамбековну – члена сборной команды по дзюдо;
  • Нурметову Турсунпашшу Бахрамовну – члена сборной команды по дзюдо;
  • Салиева Дониёра Нурулла угли – члена сборной команды по легкой атлетике;
  • Бозорова Ахрора Ботировича – члена сборной команды по пауэрлифтингу;
  • Турсунхужаева Музаффара Шухратилло угли – члена сборной команды по плаванию;
  • Хорлина Дмитрия Сергейевича – члена сборной команды по плаванию;
  • Тошпулатову Шохсанамхон Дилшодбек кизи – члена сборной команды по плаванию;
  • Ибрагимова Сервера Юсуфовича – члена сборной команды по стрельбе;
  • Сахатова Мирана Мирюнусовича – члена сборной команды по легкой атлетике;
  • Хамраева Фахриддина Фарходовича – члена сборной команды по легкой атлетике;
  • Абдурашидова Мансура Самат угли – члена сборной команды по легкой атлетике.

2. Установить, что выплата денежных премий производится Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в иностранной валюте – долларах США с депозитных валютных счетов, открываемых в установленном порядке в банке для физических лиц, без взимания налогов.

3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить своевременное выделение необходимых денежных средств на эти цели, а Центральному банку Республики Узбекистан совместно с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в установленном порядке конвертацию выделяемых средств по заявкам Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.

4. Наградить спортсменов согласно приложению, участвовавших в составе спортивной делегации Республики Узбекистан на ХХХI летних Олимпийских и ХV Паралимпийских играх 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), легковыми автомобилями марки «Малибу», приобретенными за счет средств Фонда поддержки олимпийцев при Национальном олимпийском комитете Узбекистана.

5. Определить, что доходы, в размере стоимости врученных в соответствии с настоящим распоряжением физическим лицам легковых автомобилей, не облагаются налогом на доходы физических лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Икрамова А.И.

УЗИНФОРМ

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