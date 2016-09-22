



Глава МИД Узбекистана встретился с Послом по особым поручениям США



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в Нью-Йорке в рамках участия в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел встречу с послом по особым поручениям США в сфере религиозной свободы Дэвидом Саперштейном. Встреча была посвящена вопросам развития узбекско-американского сотрудничества в сфере обеспечения религиозных свобод. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи