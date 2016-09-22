В Узбекистане приступили к формированию состава окружных избирательных комиссий

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20-21 сентября в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте были проведены сессии Жокаргы Кенеса, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов, главной темой которых стало обсуждение кандидатур в члены окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан, под чьим руководством будет проходить голосование за нового главу государства по образованным избиратлеьным округам в границах Каракалпакстана, областей и города Ташкента.

В сообщении ЦИК отмечается, что в каждую окружную избирательную комиссию войдут председатель, заместитель председателя, секретарь и не менее 6-8 членов комиссии из числа авторитетных представителей общественности.

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