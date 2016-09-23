Шавкат Мирзиёев провел встречу с заместителем главы правительства Казахстана

Шавкат Мирзиёев провел встречу с заместителем главы правительства Казахстана23.09.2016 10:27
ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Аскаром Маминым.
Встреча была посвящена обсуждению хода реализации существующих двусторонних договоренностей, перспектив реализации новых совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, банковско-финансовой и бизнес-сферах, углубления взаимодействия по линии таможенных служб.
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