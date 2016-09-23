



Шавкат Мирзиёев провел встречу с заместителем главы правительства Казахстана



ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Аскаром Маминым. Встреча была посвящена обсуждению хода реализации существующих двусторонних договоренностей, перспектив реализации новых совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, банковско-финансовой и бизнес-сферах, углубления взаимодействия по линии таможенных служб. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи