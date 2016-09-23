Узбекская делегация прибыла в Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым прибыла в Нью-Йорк для участия в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В рамках пребывания в Нью-Йорке делегация также проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч и переговоров.

В частности, 22 сентября было принято участие в Координационной встрече министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества, на которой обсуждались вопросы подготовки к предстоящей в октябре в Ташкенте 43-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

Кроме того, в этот день глава МИД Узбекистана провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном, с которым обсудил актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества.

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