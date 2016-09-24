Узбекская делегация приняла участие в заседании СНК ШОС в Пекине

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября в Пекине завершило работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого представители обсудили вопросы организации запланированных мероприятий, а также практические аспекты развития многопланового взаимодействия в рамках ШОС.

В частности, состоялось обсуждение подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств-членов ШОС в Астане, Совета глав правительств ШОС в Бишкеке, а также участия Миссии наблюдателей ШОС на выборах Президента Республики Узбекистан, которые состоятся 4 декабря.

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