Партии Узбекистана получили право выдвинуть кандидатов на пост Президента

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября в Ташкенте прошло заседание Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, на котором было принято решение о допуске к участию в выборах Президента Республики Узбекистан Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, Народно-демократической партии Узбекистана, Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат".

После получения регистрационных удостоверений и бланков подписных листов установленного образца партии вправе собирать подписи избирателей в поддержку кандидата в Президенты Республики Узбекистан по месту работы, службы, учебы, жительства, на предвыборных мероприятиях.

Подписи должны представлять избирателей не менее 8 административно-территориальных образований. При этом, в одном административно-территориальном образовании политическая партия может собрать не более восьми процентов подписей от их общего числа.

УЗИНФОРМ