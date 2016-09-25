



Глава МИД Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч



НОВОСТИ В МИРЕ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахаяном, Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Иядом Амином Мадани, первым заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом. Встречи были посвящены обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и проведения предстоящих совместных мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи