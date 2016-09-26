



Продолжена работа по разграничению границы между Узбекистаном и Казахстаном



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября в Алматы завершила работу очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии. В течение 5 дней на переговорах обсуждались практические вопросы подготовки к очередному заседанию совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии на уровне правительственных делегаций двух стран, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи