В Ташкенте прошло заседание узбекско-туркменской межправкомиссии

ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября в Ташкенте было проведено очередное заседание узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Узбекистан прибыла делегация правительственных и деловых кругов Туркменистана во главе с министром торговли и внешнеэкономических связей Довраном Оразмырадовым.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, транспорта и связи, машино- и автомобилестроения, сельского хозяйства, производства стройматериалов и других.

В рамках визита делегация Туркменистана также посетила СИЭЗ "Навои" и предприятие "МАН-Авто Узбекистан" в Самарканде.

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