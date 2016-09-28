Глава МИД Узбекистана принял нового посла Франции

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Виолен Бийет де Вильмор, прибывшей в Ташкент для вступления в должность.

В ходе встречи министр и его гостья обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, а также посол вручила копии своих верительных грамот.

Виолен Бийет де Вильмор сменит на посту Жака Анри Эльса, возглавлявшего французскую дипмиссию в Ташкенте с сентября 2013 года.

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