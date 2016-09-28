



Новый посол Чехии приступает к работе в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики Ярослав Сиро посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, чтобы вручить копии своих верительных грамот министру иностранных дел Абдулазизу Камилову. В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития узбекско-чешских отношений и углубления взаимодействия в рамках международных организаций. Ярослав Сиро сменит в должности Гинека Пейха, являвшегося послом в Узбекистане с сентября 2012 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи