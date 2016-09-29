



Выражены соболезнования руководству и народу Израиля



ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Государства Израиль Реувену Ривлину и премьер-министру Беньямину Нетаньяху с выражением соболезнований по случаю кончины бывшего Президента Израиля Шимона Переса, ушедшего из жизни 28 сентября. В своем послании Шавкат Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи