



Шавкат Мирзиёев посетил Каракалпакстан и Хорезмскую область



ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября исполняющий обязанности Президента Республики Узбекистан, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев совершил рабочий визит в Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область. Поездка была предпринята с целью ознакомления с текущим положением дел в регионах, ходом сезонных сельскохозяйственных работ и строительства объектов социального и экономического назначения и включала в себя посещение Тахиаташской теплоэлектростанции, города Нукуса, встречи с фермерами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи